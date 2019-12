Ragnarok - nowy teaser serialu Netflixa. Nordyccy bogowie w XXI wieku?

Ragnarok to bardzo tajemniczy projekt Netflixa. Oficjalny opis jest dość lakoniczny: ciepłe zimy i potężne ulewy sprawiają, że norweskie miasteczko szykuje się na Ragnarok (w skrócie koniec świata według mitologii). Czy ktoś może temu zapobiec?

Teaser zapowiada, że młody człowiek odkrywa w sobie nadzwyczajne moce, ale nie jest on potencjalnym superbohaterem, jak można byłoby sądzić. Wygląda na to, że dostaje on moc nordyckiego boga lub nim się staje.

Zobaczcie nowy teaser:

Ragnarok - premiera 31 stycznia 2020 roku w Netflixie. Jest to oryginalny serial platformy produkowany w Norwegii.