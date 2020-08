Razer stworzył (nie)gamingowe peryferia komputerowe

Źródło: Razer

Nie od dziś wiadomo, że Razer lubuje się w świecących, gamingowych zabawkach, które oprócz tego, że sprawdzają się w grach, to jeszcze wyglądają jak małe, elektroniczne choinki bożonarodzeniowe. Firma nie chce się jednak ograniczać i planuje podbić także rynek urządzeń dla profesjonalistów. Pandemia koronawirusa stworzyła bowiem okazję do przyciągnięcia uwagi nowego grona klientów. W wyniku restrykcji pandemicznych miliony osób porzuciły biura na rzecz pracy zdalnej. A część z nich prawdopodobnie już nigdy nie wróci do firmy, gdyż nowy model współpracy w wielu przypadkach okazał się znacznie wydajniejszy. Ci, którzy zorganizują sobie domowe biuro, prawdopodobnie zechcą wyposażyć się w komfortowe narzędzia pracy. I tu Razer przyjdzie im z pomocą.

Korporacja zaprezentowała nowe peryferia z linii Pro, stworzone do zastosowań biurowych. Klawiatura Pro Type odda nam do dyspozycji cichszą wersję mechanicznych przełączników od Razera, na których osadzono wytrzymałe, podświetlane nakładki o żywotności dochodzącej do 80 milionów kliknięć. Przyciski wzbogacono także miękką w dotyku powłoką, która ma uprzyjemnić wielogodzinną pracę. Sprzęt przystosowano również do komunikacji bezprzewodowej z czterema urządzeniami jednocześnie oraz pracy na kablu. Jak przystało na sprzęt Razera znajdziemy tu też programowalne klawisze, do których przypiszemy autorskie makra.

Razer Pro Click

Drugim urządzeniem, które zdaniem Razera powinno trafić do domowego biura, jest myszka Pro Clik opracowana we współpracy z firmą Humanscale, ekspertami od projektowania ergonomicznych urządzeń. Obudowę tego gryzonia stworzono w taki sposób, aby utrzymywała nadgarstek pod neutralnym kątem 30 stopni, minimalizując ryzyko nabawienia się zespołu cieśni kanału nadgarstka. Myszkę również możemy połączyć z komputerem przewodowo bądź bezprzewodowo, a według producenta bateria na jednym ładowaniu przepracuje nawet do 400 godzin.

Zobacz także:

Razer wycenił klawiaturę Pro Type na 150 €, za myszkę Pro Click zapłacimy 120 €. Do sprzedaży trafi również prosta podkładka Pro Glide za 12 €. Wszystkie sprzęty kupimy na stronie producenta.