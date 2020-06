Razer wypuścił do dystrybucji kontroler mobilny Kishi

Zdjęcie: Razer

Pierwsze gry mobilne były dość prostymi produkcjami, które bez problemu mogliśmy obsługiwać za pośrednictwem ekranu dotykowego. Ale wraz z rozwojem tego segmentu rynku zaczęły pojawiać się coraz bardziej rozbudowane produkcje o skomplikowanej klawiszologii. I choć w teorii możemy grać w takiego Fortnite’a za pośrednictwem ekranu, nie jest to zbyt wygodne. O wiele lepiej sprawdzają się fizyczne kontrolery.

Razer już kilka lat temu przyłączył się do walki o serca miłośników gier mobilnych m.in. poprzez wypuszczenie własnego gamingowego smartfona czy dwóch padów smartfonowych, Raiju Mobile i Junglecat. W tym roku inżynierowie firmy zrobili kolejny krok na drodze do podboju branży mobilnej i zaprezentowali kolejny kontroler mobilny, która upodobni nasze telefony do konsoli Nintendo Switch.

Razer Kishi

Kishi pokazano już podczas targów CES 2020, ale musieliśmy czekać aż pół roku, zanim pojawił się dystrybucji, w Europie zapłacimy za nie 90 €. Sprzęt zaprojektowano w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować opóźnienia, dlatego zrezygnowano z modułu Bluetooth i postawiono na komunikację za pośrednictwem złącza USB-C z funkcją pass-through. Dzięki niemu będziemy mogli ładować telefon poprzez port w kontrolerze.

Na razie Kishi dostępny jest wyłącznie w androidowej odsłonie, ale Razer zapowiedział, że tego lata do dystrybucji trafi także model opracowany z myślą o użytkownikach telefonów Apple. Niestety, ten będzie znacznie droższy, firma wyceniła go na 110 €.