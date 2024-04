Na ekranie Realme 12 Pro Plus 5G: najlepszy fotosmartfon ze średniej półki

Reklama

W całkiem przystępnej cenie zaczynającej się od 2299 zł możemy kupić niemal kompletny smartfon fotograficzny mogący konkurować jakością zdjęć ze znacznie droższymi telefonami. Jednak również pod innymi względami Realme 12 Pro+ 5G ma się czym pochwalić. Znajdziemy tu 6,7-calowy wyświetlacz FHD + AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i szczytową jasnością sięgającą 950 nitów, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W, głośniki stereo z Dolby Atmos, SOC oparty na Snapdragon 7s Gen 2 i design stworzony przez Olliviera Savéo – we współpracy z Realme Design Studio – inspirowany luksusowymi zegarkami. Miałem okazję całkiem długo się nim bawić i muszę powiedzieć, że to naprawdę kompetentny smartfon, który bez problemu spełnił niemal wszystkie moje oczekiwania.

fot. naEkranie.pl

WZORNICTWO I JAKOŚĆ WYKONANIA

Realme 12 Pro+ pod względem estetyki i wzornictwa zdecydowanie wyróżnia się na średniej półce. Koncepcja z zeszłorocznego Realme 11 Pro+ została udoskonalona – plecki pokryte wegańską skórą są bardzo miłe w dotyku, zmianie uległ też szew biegnący przez ich środek i obecnie jest subtelniejszy oraz delikatniejszy niż w poprzednim modelu. Trzymanie tego smartfona w dłoni jest bardzo przyjemne, a faktura syntetycznego materiału przekłada się również na pewność uchwytu. Waga oscyluje na poziomie 195 g, więc smartfon jest dość ciężki, ale dzięki temu dobrze leży w dłoni.

Główny aparat umieszczony jest w okrągłym module, którego design inspirowany jest wyglądem koperty luksusowego zegarka. Wokół niego znajduje się efektowny radełkowany bezel wyróżniający Realme 12 Pro+ spośród innych smarfonów w tym przedziale cenowym. Smartfon dostępny jest w kolorach niebieskim i beżowym, spośród których bardziej efektownie wygląda ta pierwsza, którą miałem okazję testować.

fot. naEkranie.pl

Poza tym wszystko pozostaje w tych samych miejscach, co w poprzednim Realme 11 Pro+. Jest port USB-C 2.0, główny głośnik umieszczony u dołu i pomocniczy u góry, dwa mikrofony, szufladka na dwie karty SIM oraz przyciski głośności i zasilania umieszczone po prawej stronie ekranu. Szkoda, że nie ma obsługi eSIM.

Realme pozostaje jedną z niewielu firm, które w pudełku ze smartfonem nadal umieszczają ładowarkę. Bardzo to doceniam, ponieważ szybkie ładowanie Realme działa tylko z firmowym sprzętem. Szkoda jednak, że obecnie ładowarka ma 67 W, a nie aż 100 W jak w zeszłorocznym modelu. Przekłada się to na nieco dłuższe czasy ładowania. W pudełku znajdziemy też silikonowe, przezroczyste etui na telefon.

ODBLOKOWYWANIE I EKRAN

Aby odblokować Realme 12 Pro+ możemy skorzystać z dobrego czujnika linii papilarnych umieszczonego pod wyświetlaczem. Szybkość odblokowywania jest przyzwoita, a niezawodność niemal idealna, zarówno z nałożoną folią, jak i bez niej. W przypadku, gdy nie chcesz lub nie możesz skorzystać z czujnika odcisków palców, dostępne jest również odblokowywanie twarzą za pomocą przedniego aparatu do selfie.

fot. naEkranie.pl

Po odblokowaniu smartfona możemy podziwiać lekko zakrzywiony po bokach wyświetlacz AMOLED, prawie identyczny jak w zeszłorocznym modelu Realme 11 Pro+. Ma on rozdzielczość FHD+, maksymalną częstotliwość odświeżania 120 Hz i szczytową jasność 950 nitów. Nawiasem mówiąc, wyświetlacz można skalibrować z poziomu ustawień, określając minimalną jasność, aby uniknąć wysilania wzroku lub oślepiania w ciemnościach. Jest tu również doskonałe wibracyjne sprzężenie zwrotne O-Haptics, a na wyświetlacz fabrycznie nałożona jest folia ochronna.

Ekran ma certyfikat HDR10+, ale w aplikacjach takich jak Netflix nadal brakuje wsparcia dla HEVC i HDR10+, a także Dolby Vision. W takcie testów używałem trybu kinowego, który pozwala wydobyć najbardziej naturalne barwy i najlepiej wykorzystać 10-bitową głębię kolorów tego doskonałego wyświetlacza.

fot. naEkranie.pl

OPROGRAMOWANIE I AKTUALIZACJE

Realme 12 Pro+ 5G trafia na rynek z Realme UI 5.0 opartym na Androidzie 14. Ten graficzny interfejs użytkownika jest łatwo konfigurowalny i dostarczany z niewielką ilością oprogramowania typu bloatware i przede wszystkim oferuje kilka ciekawych gadżetów programowych. Animacje interfejsu użytkownika są przyjemne, wszystko działa płynnie i nigdy nie doświadczyłem żadnych awarii, błędów ani zawieszania się interfejsu.

Wracając jednak do tych ciekawych funkcji, o których wspomniałem: możemy np. włączyć ustawienie, dzięki któremu jeśli aparat selfie wykryje, że druga osoba patrzy na wyświetlacz smartfona, to nie zostanie wyświetlona treść wyskakującego powiadomienia. Oprócz klasycznego Windows Link jest też Multi Screen Connect łatwo łączący urządzenia należące do rodziny Oppo-Realme-OnePlus. Dzięki czytnikowi linii papilarnych możemy również zmierzyć nasze tętno.

Fajna jest również Flash Capsule, która sprawia, że niektóre funkcje, takie jak nagrywanie głosu lub timer, są bardziej interaktywne i użyteczne. Zarządzanie głośnością dźwięku, którego poziom można wybrać w zależności od aplikacji, również jest bardzo wygodne.

fot. naEkranie.pl

WYDAJNOŚĆ I BATERIA

Wewnątrz Realme 12 Pro+ 5G znajduje się Snapdragon 7s Gen 2. Towarzyszy mu 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 3.1. Pomimo przyzwoitej wydajności nie jest to jednak smartfon, który kupuje się z myślą o grach. Za to ogólne użytkowanie jest bardzo płynne i działa praktycznie bez żadnych opóźnień i zawieszeń. Chłodzenie nie zawodzi i smartfon nawet przy intensywnym i długotrwałym użytkowaniu staje się tylko nieco cieplejszy w centralnej części. Bateria 5000 mAh w Realme 12 Pro+ 5G działa bardzo długo i bez większego problemu można osiągnąć niemal dwa dni przy normalnym użytkowaniu. Smartfon wyposażony jest również w Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2 i NFC.

WYJĄTKOWY APARAT

Wreszcie dochodzimy do tego, co naprawdę robi różnicę w Realme 12 Pro+ 5G i sprawia, że jego zakup jest naprawdę wart rozważenia: możliwości aparatu. Realme 12 Pro+ 5G ma to coś, co sprawia, że jest w stanie konkurować z topowymi modelami: teleobiektyw peryskopowy z 64-megapikselowym sensorem z OIS, który owocuje naprawdę wyjątkową jakością zdjęć. Telefon wykorzystuje ten sam 64-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw z OnePlus 12, OnePlus Open i niektórych innych urządzeń premium. Jest doskonała szczegółowość, jeśli chodzi o tekstury, dzięki czemu ludzie i przedmioty wychodzą ostre. Dobry zakres dynamiczny zapewnia więcej niż wystarczającą ilość szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach sceny. Co bardziej imponujące, Realme udało się dobrze dostroić teleobiektyw, aby pasował do kolorów i balansu bieli głównego aparatu. Ten poziom spójności jest niespotykany w tym segmencie cenowym.

Zdjęcie zrobione Realme 12 Pro Plus

Główny aparat robi zdjęcia z naturalnymi odcieniami kolorów i dobrym zakresem dynamicznym, co oznacza, że w cieniach jest również wiele szczegółów. Aparat może uchwycić drobne detale z dużej odległości, co świadczy o jego optymalizacji sprzętowej i programowej. Dodatkowo przejście w głównym aparacie z 200 MP w Realme 11 Pro+ 5G do 50 MP w obecnym modelu oznacza lepsze radzenie sobie z szumami oraz zdjęcia z mniejszym efektem fałszywej ostrości spowodowanym nagromadzeniem pikseli na tak małym czujniku. Możemy oczywiście fotografować w pełnej rozdzielczości z 50 MP na głównym i 64 MP na peryskopowym teleobiektywie.

Zdjęcie zrobione Realme 12 Pro Plus

Tylko aparat ultraszerokokątny jest tu dość standardowy i nie nadąża za aparatami podstawowymi i teleobiektywami pod względem szczegółów i zakresu dynamicznego. Zdjęcia mają przeciętną szczegółowość tekstur i podczas gdy zakres dynamiczny zapewnia przyzwoite szczegóły w cieniach, kolory wydają się dość wyblakłe w porównaniu z pozostałymi dwoma aparatami.

Telefon nie oferuje aparatu makro ani nawet trybu makro, ale 3-krotny teleobiektyw z 6-krotnym, bezstratnym zoomem w czujniku pozwala mi zbliżyć się do obiektów, aby uzyskać soczyste i wyraźne zbliżenia. Nawet przy słabym oświetleniu zbliżenia wychodzą naprawdę dobrze, z dużą ilością szczegółów i ostrością.

fot. naEkranie.pl

Filmy nie są niestety najwyższej jakości i maksymalnie możemy uzyskać rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę. Aparat do selfie nie jest zły, dając nam świetne zdjęcia dzięki zoptymalizowanemu trybowi portretowemu.

CENA I WNIOSKI

Cena Realme 12 Pro+ 5G jest całkiem kusząca. Aby zabrać do domu wersję 8/256 GB trzeba wyłożyć 2299 zł, podczas gdy za 12/512 GB zapłacimy 2499 zł. Wydatek niemały, ale nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia z pierwszym smartfonem ze średniej półki, który w najmniejszym stopniu odstaje od topowych modeli, a już zwłaszcza pod względem fotograficznym. Jedynym słabszym punktem są gry, gdzie w najbardziej wymagających tytułach w nie uzyskamy wysokiej jakości grafiki i maksymalnej wydajności. Poza tym jednak jest on ze wszech miar godny polecenia.

fot. naEkranie.pl