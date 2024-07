Na ekranie smartfona realme GT 6: powrót wyścigówek

fot. naEkranie.pl

Czy ktoś w realme bardzo lubi gry z serii Gran Turismo? Niewykluczone, bo szybki model GT Neo 3, który testowałem w wakacje 2022 roku, miał wyścigowe pasy na pleckach obudowy niczym Shelby Cobra na karoserii. Najnowszy model GT 6 imponuje specyfikacją, choć jego dostępny wyłącznie w Chinach poprzednik realme GT 5 był nawet nieco bardziej dopakowany. Z kolei modelu GT 4 w ogóle nie było, ponieważ w Chinach oraz wielu innych kulturach Dalekiego Wschodu liczba 4 jest uważana za pechową, gdyż kojarzy się ze śmiercią. Stąd nie ma budynków o numerze 4 czy czwartego piętra, a seria GT przeskoczyła z numeru 3 od razu na 5. Wysoka wydajność smartfona realme GT 6 zapewniona jest dzięki szybkiemu procesorowi Snapdragon 8s Gen 3 oraz pojemnej pamięci RAM, w najmocniejszej specyfikacji mającej aż 16 GB. Do tego dochodzi efektowny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala oraz szybkie ładowanie z mocą 120W bardzo dużej baterii 5500 mAh. Przyjrzyjmy się bliżej wzornictwu, specyfikacji, wydajności, aparatom oraz ogólnym wrażeniom z użytkowania nowego pogromcy flagowców od realme.

realme GT 6 – design i jakość wykonania

W tej generacji serii GT trudno doszukać się motoryzacyjnych inspiracji. Smartfon realme GT 6 oferuje po prostu nowoczesny i efektowny, smartfonowy design z zakrzywionymi bocznymi krawędziami ekranu, które wprawdzie wychodzą już z mody we flagowcach, ale w ich pogromcach nadal mogą robić i robią wrażenie.

Smartfon oferuje ochronę IP65 przed kurzem i wodą oraz ogólnie jest bardzo solidnie wykonany, choć ramka nie jest aluminiowa, jak w modelu GT 5, tylko plastikowa. Jednak po schowaniu smartfona do znajdującego się w pudełku pokrowca przestaje to mieć jakiekolwiek znaczenie.

W yświetlacz chroni szkło Gorilla Glass Victus 2 oraz fabrycznie nałożona folia. Telefon dostępny jest w dwóch kolorach: Razor Green i Fluid Silver. Tylna obudowa ze szkła ma błyszczące wykończenie, które niestety łatwo zbiera odciski palców, co jest jednak bardziej widoczne w modelu szarozielonym niż srebrnobiałym, który miałem okazję testować. Dodatkowo sekcję aparatów otacza lustrzany prostokąt, który może wprawdzie przydać się choćby do robienia sobie selfie głównym aparatem, ale też niesamowicie przyciąga kurz, odciski palców i wszelkie zanieczyszczenia. Utrzymanie go w czystości może być więc pewnym wyzwaniem.

realme GT 6 – specyfikacja techniczna i wydajność

Nowy smartfon chińskiej marki działa na systemie Android 14 z nakładką Realme UI 5.0. Wyposażony jest w 6,78-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED o rozdzielczości 1264x2780 pikseli i zagęszczeniu 450 ppi, wspierający adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120Hz. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez 12 GB lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. W tym konkretnym przypadku miałem okazję testować model najmocniejszy, czyli wyposażony w aż 16 GB pamięci RAM (tyle samo RAMu ma gamingowy laptop, na którym piszę ten tekst!) oraz 512 GB pamięci na pliki.

Bateria o pojemności 5500 mAh obsługuje szybkie ładowanie 120 W SUPERVOOC S, co pozwala naładować telefon do 50% w zaledwie 10 minut i do pełna w około pół godziny. Z flagowej specyfikacji brakuje tylko ładowania bezprzewodowego, ale przy tak szybkim ładowaniu wydaje się ono i tak zbędne. Telefon nie ma też gniazda na karty microSD, które przydałoby się miłośnikom nagrywania wideo w 4K i 60 kl/s. Smartfon zapewnia oczywiście nowoczesne funkcje łączności, takie jak 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC 360.

Dzięki tak imponującej specyfikacji realme GT 6 zapewnia wysoką wydajność zarówno w codziennych zadaniach, jak i w bardzo wymagających grach. System chłodzenia z 9 warstwami materiałów rozpraszających ciepło skutecznie zapobiega przegrzewaniu się urządzenia nawet podczas długich sesji gamingowych. Nawet tak wymagające gry, jak Genshin Impact działają płynnie, bez zauważalnych spadków wydajności.

realme GT 6 – wyświetlacz

Wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1264x2780 pikseli zachwyca odwzorowaniem kolorów i jasnością (do aż 6000 nitów w warunkach laboratoryjnych), realnie jasność jest oczywiście niższa i wynosi około 1600 nitów. Obsługuje HDR10+ oraz Dolby Vision, co zapewnia wyjątkowe wrażenia podczas oglądania filmów i grania. Ekran jest bardzo czytelny nawet w silnym świetle słonecznym, a adaptacyjna częstotliwość odświeżania pomaga oszczędzać baterię, automatycznie dostosowując się do wyświetlanej treści. Bardzo fajnym udogodnieniem jest możliwość ustawienia poziomu minimalnej jasności w ciemnościach – model GT Neo 3 potrafił aż za mocno przygaszać ekran, co czasami utrudniało obsługę w nocnych warunkach.

realme GT 6 – aparaty fotograficzne

Nowy realme GT 6 wyposażony jest w trzy tylne aparaty oraz przedni aparat do selfie:

Główny aparat: 50MP Sony LYT-808 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oferuje świetną jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki trybowi AI Night Vision.

Teleobiektyw: 50MP Samsung ISOCELL JN5 z 2x optycznym zoomem. Zdjęcia są szczegółowe, choć przy większym powiększeniu oraz w słabym oświetleniu jakość nieco spada.

Ultraszerokokątny: 8MP Sony IMX355, który radzi sobie gorzej w porównaniu z pozostałymi aparatami. Na ekranie smartfona wprawdzie tego za dobrze nie widać, ale w powiększeniu na większym ekranie można dostrzec utratę ostrości.

Przedni aparat: 32MP Sony IMX615, idealny do selfie i wideorozmów.

Zdjęcia z głównego aparatu są szczegółowe, z dobrze odwzorowanymi kolorami i szerokim zakresem dynamiki. Tryb nocny działa efektywnie, choć czasem kolory są zbyt nasycone. Teleobiektyw zapewnia dobrej jakości zdjęcia z zoomem 2x, ale przy większym powiększeniu jakość nieco spada. Aparat ultraszerokokątny jest niestety przeciętny, szkoda że realme nie pokusiło się o dołożenie do kompletu mocniejszego modułu, który awansowałby realme GT 6 do ligi bardzo kompetentnych smartfonów fotograficznych.

Niemniej pod względem ogólnej jakości zdjęć nie można realme GT 6 wiele zarzucić. Zdjęcia, jakie wykonujemy na co dzień są jasne, efektowne, kolorowe i szczegółowe. Nie jest to oczywiście liga Huawei Pura 70 Ultra, ale też cena, jaką trzeba zapłacić za realme GT 6 jest dwukrotnie niższa. Czy warto zapłacić więcej za lepszy aparat? Tylko jeżeli wyjątkowo nam na tym zależy. W przeciwnym wypadku realme GT 6 spisze się lepiej niż wystarczająco dobrze.

Zdjęcie zrobione realme GT 6

realme GT 6 – bateria i ładowanie

Bateria o imponującej pojemności 5500 mAh zapewnia bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu, nawet przy dość intensywnym użytkowaniu nie ładowałem telefonu częściej niż co drugi dzień. Wyczerpanie baterii realme GT 6 w jeden dzień wymaga naprawdę długiego grania w wymagającą graficznie grę. A tu z pomocą przychodzi szybkie ładowanie z mocą 120 W, które pozwala naładować telefon do 50% w zaledwie 10 minut i do 100% w niecałe 30 minut.

Realme poszło w GT6 na pewien kompromis – zastosowało słabszą, ale to nie znaczy, że słabą ładowarkę 120 W, gdy model realme GT 5 można było kupić z ładowarką o mocy aż 240 W. Do tego jednak zastosowało większą baterię o pojemności 5500 mAh. W poprzednich modelach serii GT baterie często miały pojemność mniejszą niż 5000 mAh i użytkownicy narzekali, że zbyt szybko się rozładowują. Teraz mamy dużą pojemność i naprawę wystarczająco szybkie ładowanie. Rozczarowaniem jest brak dedykowanej ładowarki w zestawie, co jest jednak zgodne z dyrektywą UE mającą ograniczać ilość elektrośmieci.

Brak ładowania bezprzewodowego może być wadą dla niektórych użytkowników, ale moim zdaniem tak szybkie ładowanie przewodowe rekompensuje ten niewielki brak. Producent zapewnia, że bateria zachowuje ponad 80% swojej pojemności nawet po 1600 cyklach ładowania, czyli smartfon nawet po kilku latach użytkowania nadal będzie długo działał.

realme GT 6 – oprogramowanie systemowe i funkcje AI

Realme GT 6 działa na Androidzie 14 z nakładką Realme UI 5.0, która oferuje wiele funkcji personalizacji. Także realme wskoczyło w 2024 roku do pociągu z napisem Sztuczna Inteligencja. Nowe funkcje AI, takie jak AI Smart Removal, AI Night Vision, AI Screen Recognition i AI Smart Loop, dodają telefonowi dodatkowej funkcjonalności i ułatwiają codzienne użytkowanie. Przydatne są zwłaszcza AI Smart Removal, która pozwala usuwać niechciane obiekty ze zdjęć oraz AI Night Vision, która poprawia jakość zdjęć w słabym oświetleniu.

realme GT6 – podsumowanie naEKRANIE

Realme GT 6 to niezwykle mocny zawodnik na średniej półce cenowej, prawdziwy pogromca flagowców oferujący bardzo wysoką wydajność, imponujący wyświetlacz, szybkie ładowanie i wszechstronne aparaty. Pomimo kilku drobnych kompromisów, takich jak plastikowa ramka obudowy, brak ładowania bezprzewodowego i obsługi eSIM oraz przeciętny aparat ultraszerokokątny, smartfon realme jest świetnym wyborem dla osób szukających wydajnego urządzenia, które świetnie sprawdzi się w wymagających grach, oglądaniu treści wideo oraz codziennym użytkowaniu. Tym bardziej że obecnie w oficjalnym sklepie realme trwa promocja i kosztujący normalnie 3499 zł model 16 GB / 512 GB można kupić w cenie modelu 12 GB / 256 GB, czyli za 3199 zł, a cena tego drugiego została obniżona do 2899 zł.