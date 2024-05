Na ekranie Realme 12 5G: budżetowa elegancja

fot. naEkranie.pl

Realme 12 5G przeznaczony jest dla tych użytkowników, którzy przed zakupem uważnie przyglądają się cenom, ale czy to urządzenie ma szansę poradzić sobie w bardzo wymagającym segmencie budżetowych smartfonów?

Realme 12 5G jest najnowszym przedstawicielem tegorocznej serii 12, na którą składa się kilka smartfonów, spośród których najlepszym jest Realme 12 Pro+. Realme mocno rozpycha się na rynku i wzorem innych chińskich marek oferuje szerokie portfolio urządzeń na każdą kieszeń. Mnogość nazw może być jednak myląca, w tym przypadku model Realme 12 5G oznacza urządzenie stojące najniżej w hierarchii serii.

Realme 12 5G to jednak atrakcyjnie wyglądający smartfon dla użytkowników szukających niedrogiego rozwiązania. Chociaż nie przyćmi swoich konkurentów pod względem wydajności, cena wynosząca 1399 zł sprawia, że warto go rozważyć. Smartfon może pochwalić się przyciągającym oko designem, aparatami robiącymi przyjemne dla oka zdjęcia oraz długą pracą na baterii.

Design i wyświetlacz

Wzornictwo Realme 12 5G przypomina wariant Plus, ale pozbawiony jest plecków ze skóry wegańskiej. Zamiast tego smartfon ma matowe wykończenie plecków i dość szerokie, błyszczące boczne krawędzie. Choć chwyt jest dzięki temu całkiem wygodny, to jego pewność zyskujemy dopiero po założeniu dostarczonego w pudełku przezroczystego etui. Do recenzji otrzymaliśmy wariant kolorystyczny Twilight Purple, który wygląda bardzo atrakcyjnie w każdych warunkach.

Pionowy sztuczny szew jest powracającym motywem w ostatnich modelach smartfonów Realme. Również okrągły moduł tylnej kamery jest ostatnio popularnym zabiegiem designerskim w chińskich smartfonach i trzeba przyznać, że dzięki niemu Realme 12 5G wygląda na urządzenie droższe niż w rzeczywistości.

Oznaką tego, że pochodzi on jednak z nieco niższej półki, jest zamontowany z boku skaner linii papilarnych, który jednak jest dokładny i stosunkowo szybki w odblokowywaniu urządzenia. Niestety, podnosząc urządzenie często przypadkowo go uruchamiamy. W droższych urządzeniach czujnik ten umieszczony jest pod ekranem. Jeśli chodzi o wejścia/wyjścia, telefon wyposażony jest w port USB -C do ładowania i przesyłania danych, który znajduje się pomiędzy kratką głośnika a gniazdem słuchawkowym 3,5 mm. Gniazdo SIM może pomieścić dwie karty.

Ekran jest kolejną oznaką budżetowości Realme 12 5G, bo smartfon wyposażony jest wprawdzie w całkiem spory, bo 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz mogący pochwalić się całkiem solidnymi 950 nitami szczytowej jasności, co zapewnia przyzwoitą jakość obrazu w stosunku do ceny. Jest to jednak wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD, gdy w droższych modelach serii 12 od Realme znajdziemy lepsze wyświetlacze AMOLED. W związku z tym kąty widzenia nie są może najlepsze, ale za to kalibracja kolorów wygląda dobrze, a czcionki wyświetlane są wyraźnie i ostro.

Aparat główny

Pod względem aparatu, Realme 12 5G ma dość prostą konfigurację, składającą się z głównego czujnika 108 MP w połączeniu z obiektywem portretowym 2 MP. Do autoportretów smartfon ma aparat 8 MP umieszczone w otworze w górnej części ekranu. W dobrze oświetlonym otoczeniu aparatu stosunkowo szybko ustawia ostrość na fotografowanych obiektach. Jakość zdjęć jest całkiem przyzwoita jak na tę cenę. Kolory są wyraziste i żywe, z lekkim przesyceniem tak pożądanym w mediach społecznościowych. Szczegóły i zakres dynamiczny są również całkiem przyzwoite i Realme nie wypada źle w swojej klasie. Warto wspomnieć, że smartfon Realme oferuje dość ciepłą kalibrację kolorów, które fajnie wypadają na ekranie, ale nie są przesadnie realistyczne.

W warunkach słabego oświetlenia telefonowi udaje się uchwycić całkiem przyzwoite obrazy, ale z wyraźnym ziarnem nawet, gdy zdjęcia zrobione były w trybie nocnym. Podobnie jak w przypadku innych smartfonów w tym segmencie, cierpią na tym szczegóły i ostrość ujęć. Dodatkowo, kolory wydają się zbyt stonowane. Zdjęcia portretowe oferują przyjemne oddzielenie pierwszego planu od tła. Efekt bokeh wydaje się jednak nieco sztuczny i niespójny, szczególnie przy krawędziach kadru. Aparat selfie telefonu rejestruje akceptowalne zdjęcia w świetle dziennym. Szczegóły twarzy wydają się rozczarowujące i wydaje się, że 8 MP to jednak nieco za mało, jak na aparat do selfie w 2024 roku. Nawet biorąc pod uwagę cenę smartfona.

Wydajność i oprogramowanie

Realme 12 5G jest zasilany przez umożliwiający łączność w standardzie 5G SoC MediaTek Dimensity 6100+ w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty pamięci umieszczanej w miejscu na drugą kartę SIM. Wydajność smartfona w codziennym użytkowaniu nie odstaje od średniej dla tego przedziału cenowego i Realme 12 5G z łatwością radzi sobie z podstawowymi zadaniami. Całkiem dobrze wypada również pod względem wielozadaniowości oraz w starciu z mniej wymagającymi grami. Mimo że smartfon może uruchamiać bardziej wymagające graficznie gry, to raczej nie zapewni płynnej grafiki. Dodatkowo, podczas grania w tytuły mocniej obciążające procesor temperatura telefonu dość mocno wzrosła, a wraz z nią przyspieszyło zużycie baterii.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, Realme 12 5G jest fabrycznie wyposażony w interfejs Realme UI 5.0 oparty na systemie Android 14. Oprogramowanie oferuje dużo opcji dostosowywania smartfona do własnych preferencji, ale i bez specjalnego zagłębiania się w menu jest wygodne i intuicyjne w obsłudze. Jedyna wada to nieco za dużo niechcianych gier. Realme obiecuje dwa lata aktualizacji systemu operacyjnego.

Bateria i ładowanie

Realme 12 5G jest wyposażony w typową dla tego segmentu baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 45 W. Smartfon osiąga pełne naładowanie od około 20 procent do 100 procent w 65-70 minut przy użyciu kompatybilnej ładowarki, którą znajdziemy w pudełku. W pełni naładowany smartfon spokojnie wytrzyma ponad dobę standardowego użytkowania i wytrzyma około sześć godzin oglądania filmów i seriali, co jest jak najbardziej akceptowalne w przypadku budżetowego urządzenia.

Podsumowanie naEKRANIE

Smartfon Realme oferuje elegancki wygląd, a jego wydajność jest zadowalająca w większości codziennych zastosowań, zaś aparaty wyróżniają się w świetle dziennym. Co więcej, żywotność baterii dobrze współgra z wydajnością, oferując długotrwałe działanie, dzięki czemu Realme 12 5G jest solidnym wyborem dla tych, którzy przedkładają design i czas działania nad czystą moc potrzebną graczom. Bardziej polubią go także ci, którzy wolą robić zdjęcia niż selfie.