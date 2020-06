RealNetworks zidentyfikuje aktorów w serwisach filmowych

Zdjęcie: RealNetworks

Programiści z RealNetworks postanowili wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w procesie rozpoznawania osób, aby ułatwić nam identyfikację aktorów filmowych. W tym celu zaprojektowali wtyczkę StarSearch dla przeglądarki Chrome, która z pomocą algorytmów uczenia maszynowego przeanalizuje twarze osób z nagrań na YouTubie i Netfliksie, aby wskazać nam, z kim mamy do czynienia.

To jednak nie jedyne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję w procesie analizy obrazu, jakie przygotowali dla nas inżynierowie tej firmy. Równie ciekawie prezentuje się odtwarzacz RealPlayer 20/20. Oprogramowanie ma pełnić rolę organizatora filmów zapisanych na dysku komputera i przeprowadzić dogłębną analizę poszczególnych nagrań. Każdy materiał zostanie przebadany pod kątem występowania w nim sławnych osób, a następnie metadane przejdą proces katalogowania. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej odnaleźć fragmenty nagrań z interesującymi nas aktorami, politykami czy celebrytami.

RealPlayer 20/20 i StarSearch

Rob Glaser, założyciel i CEO RealNetworks, liczy na to, że ich nowe inteligentne narzędzia trafią do milionów osób i uprzyjemnią nam seanse. Firma snuje także dalekosiężne plany związane z wdrożeniem opisanych tu programów do powszechnego użytku. W przyszłości StarSearch ma zostać przystosowany do współpracy z większą liczbą serwisów, a w planach jest także zaprojektowanie narzędzi na potrzeby debat politycznych, programów telewizyjnych czy transmisji z gali oscarowej.