Rebel Moon - kategoria wiekowa filmu Zacka Snydera. Krwawo czy dla dzieci?

fot. materiały prasowe

Pierwsza część nowej serii w reżyserii Zacka Snydera będzie filmem dla większej grupy odbiorców, bo nie ma on kategorii wiekowej dla dorosłych. Rebel Moon część 1: Dziecko ognia ma kategorię PG-13, czyli na ekranie pojawią się treści niewskazane dla dzieci do 13 roku życia. Jest to standard, który otrzymują wszystkie hollywoodzkie superprodukcje rozrywkowe.

Rebel Moon - kategoria wiekowa

PG-13 zostało przyznane z następujących powodów: duża dawka przemocy, napaść seksualna, krwawe sceny, wulgaryzmy, częściowa nagość i materiał o treści seksualnej. PG-13 jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami filmowca.

Zack Snyder jednak we wcześniejszych wywiadach obiecał, że po premierze wersji ocenzurowanej, pojawi się w Netflixie wersja reżyserska z wysoką kategorią wiekową R, czyli z treściami niewskazanymi dla osób poniżej 17 roku życia. Podobno jest to efekt kompromisu pomiędzy Snyderem, a Netflixem, bo platforma chciała na wstępie coś, co może trafić do większej grupy odbiorców z uwagi na kategorię wiekową. Wersja rozszerzona ma mieć 30 minut scen więcej.

Rebel Moon

Rebel Moon - o czym jest film?

Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora (Sofia Boutella). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.

Rebel Moon - premiera części 1 odbędzie się 22 grudnia w Netflixie.