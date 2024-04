Rebel Moon – to jeszcze nie koniec serii. Zack Snyder o planach na kolejne filmy i wersjach reżyserskich

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W miniony piątek na Netflixie zadebiutowało Rebel Moon - część 2: Zadająca rany. Film nie zebrał pochlebnych opinii od recenzentów i widzów, ale Zack Snyder nie zamierza porzucić swojej serii. W przygotowaniu jest czwarty i ostatni numer prequelowej miniserii komiksowej Rebel Moon: House of the Bloodaxe, a w Londynie trwa wydarzenie VR Rebel Moon Experence. Do tego reżyser wraz z Netflixem planują grę i oczekiwane wersje reżyserskie dwóch wydanych dotychczas filmów. Na tym jednak plany Snydera się nie kończą i filmowiec przedstawił pomysły na następną produkcję z serii.

Rebel Moon - Zack Snyder o przyszłości serii

W wywiadzie dla Entertainment Weekly Snyder wyznał, że gra jest już prawie na ukończeniu, a niedługo później seria zostanie rozszerzona o kolejną książkę:

Praca nad grą wideo wciąż trwa i niedługo zostaną zakończone. A potem oczywiście nadejdzie czas dla książek. Planowane są dwie – jedna już się pojawiła na rynku, zaś druga swoją premierę będzie miała wkrótce.

Następne w planach są wersje reżyserskie dwóch części Rebel Moon, które mają pojawić się w sierpniu. Zack Snyder twierdzi, że prace montażowe są już zakończone i fani mogą liczyć na zupełnie inne filmy niż te, które mieliśmy okazję zobaczyć:

Pod względem tonu są zupełnie inne. Każdy z nich jest o godzinę dłuższy. Każdy trwa po trzy godziny i jest mnóstwo scen, których nie było w pierwotnych wersjach. Zagłębiliśmy się w szczegóły do ​​tego stopnia, że ten sam dialog w obu wersjach może mieć zupełnie inne znaczenie. Pod względem emocjonalnym przypomina to bardziej alternatywną wersję niż rozszerzoną. W wersji z oceną R zdarzają się rzeczy, które nie mają miejsca w PG-13. Kolejność wydarzeń jest inna, więc jest to naprawdę interesujące. Zdecydowanie zrobiliśmy cztery osobne filmy. Nie ma co do tego wątpliwości.

Snyder ma również pomysł na historię do Rebel Moon 3. Po tym, jak bohaterom udało się obronić Veldt, mogą wyruszyć na poszukiwania księżniczki Issy. Nie tylko Kora pragnie odnaleźć swoją byłą podopieczną, ale również robot Jimmy, któremu głos podłożył Anthony Hopkins.

Reżyser dodał, że w kolejnej części możemy poznać nieco starszą księżniczkę Issę:

Minęły cztery lata, gdy Kora rzekomo zabiła Issę, więc zamysł jest taki, że będzie miała teraz 17 lat i gdzieś się ukrywała. To w zasadzie Joanna d'Arc tego świata, więc muszą ją znaleźć. Szczególnie dla Jimmy’ego myśl, że ona może tam być, naprawdę umacnia jego mitologiczną wartość i czyni go jeszcze bardziej znaczącą postacią.

Rebel Moon: część 2 – Zadająca rany – film dostępny jest na Netflixie.