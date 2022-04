Rebel Moon - Zack Snyder kręci swoje widowisko sci-fi. Pokazał zdjęcia

fot. Zack Snyder

Zack Snyder już wytrwale pracuje na planie widowiska Rebel Moon, które jest tworzone dla Netflixa. Reżyser na Twitterze opublikował pierwsze zdjęcia, które możecie obejrzeć w galerii wraz z wcześniej opublikowanymi szkicami koncepcyjnymi. Według plotek projekt Snydera jest tak epicki w skali, że może zostać rozbity na dwa filmy, a do tego już twórcy myślą o całym uniwersum osadzonym w wykreowanym przez niego świecie.

Przypomnijmy, że pierwotnie był to pomysł Snydera na film w świecie Gwiezdnych Wojen. Gdy jednak Lucasfilm go nie wziął, przerobił go na oryginalną historię.

Rebel Moon - zdjęcia

Rebel Moon

W obsadzie znaleźli się Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Sofia Boutella, Jena Malone, Staz Nair. E. Duffy, Charlotte Maggi oraz Sky Yang. Zack Snyder wyreżyseruje na podstawie scenariusza, który sam napisał z Shayem Hattenem oraz Kurtem Johnstadem. Autorami historii są Snyder oraz Johnstad.

Rebel Moon - o czym film?

Kiedy pokojowa kolonia na odległych rubieżach galaktyki jest zagrożona przez tyranicznego regenta imieniem Balisarius, zdesperowani mieszkańcy wysyłają młodą kobietę z tajemniczą przeszłością, aby odnalazła wojowników z pobliskich planet, którzy pomogą im się bronić.

Rebel Moon - data premiery nie została ustalona.