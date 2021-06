Reklamy "telewizyjne" mogą trafić do gier komputerowych i konsolowych

fot. Activision

Już wkrótce nachalne reklamy mogą stać się zmorą nie tych, którzy zagrywają się w tytuł konsolowe i pecetowe. Jak poinformował serwis Axios, platforma playerWON, zarządzana przez specjalistów od reklam telewizyjnych z Simulmedia, „urozmaici” gry klasycznymi reklamami. Podobno wstępne testy nowej technologii przebiegły pomyślnie, a firma podpisała umowy z takimi deweloperami jak Electronic Arts oraz Hi-Rez Studios (Tencent).

Aby wynagrodzić konieczność oglądania materiałów promocyjnych, playerWON zaoferuje graczom dodatkowe bonusy w zamian za obejrzenie reklamy o długości 15 bądź 30 sekund. Gracze będą mogli liczyć m.in. na skórki dla postaci czy nowe awatary, które wzbogacą ich profil. Z badań przeprowadzonych przez Simulmedia wynika, że gracze będą skłonni obejrzeć do 10 takich reklam dziennie, o ile zaoferuje im się za nie wymierne „nagrody”. Na tym jednak nie koniec, gdyż pilotażowa kampania przeprowadzona w grze Smite dowiodła, że 22% graczy chętniej gra w dany tytuł, jeśli obejrzą reklamy z benefitami, a 11% chętniej wydaje w nich pieniądze.

Pomysł przeniesienia takiego modelu reklamowego do gier konsolowych wziął się stąd, iż pokolenie graczy w wieku 18-34 lat coraz częściej stroni od mediów tradycyjnych. Dotarcie do nich z klasyczną reklamą telewizyjną stało się niemalże niemożliwe. Co więcej, taki model biznesowy jest tańszy niż ścisła współpraca reklamodawców z twórcami gier zaprezentowana przy okazji NBA 2K21.

Przedstawiciele Simulmedia chcą wdrożyć ten mechanizm do gier konsolowych i pecetowych dystrybuowanych w modelu F2P, gdyż to one najczęściej zachęcają nas do zabawy najróżniejszymi „mechanikami niespodzianki” bądź skórkami do zdobycia. Ten segment jest interesujący dla korporacji z jeszcze jednego powodu: przeszło 90% graczy nie wydało ani złotówki w grach F2P. Reklamy mogą okazać się dla nich nowym „bezpłatnym” sposobem na pozyskanie dodatkowych zasobów.

Jeśli więc zagrywasz się w tytuły takie jak Apex Legends, Call of Duty: Warzone czy Fortnite, nie zdziw się, jeśli w niedalekiej przyszłości zobaczysz w nich reklamy rodem z rynku mobilnego.