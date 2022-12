Microsoft pójdzie drogą Netflixa? Xbox Game Pass może otrzymać tańszą wersję z reklamami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Xbox

Wygląda na to, że Microsoft ma kolejny pomysł na to, jak zachęcić kolejne osoby do sięgnięcia po Xbox Game Pass. Gigant z Redmond ma rozważać wprowadzenie tańszego abonamentu, w którym wyświetlane będą reklamy. Użytkownicy mieliby zapłacić za taką usługę stosunkowo niewiele, bo zaledwie 3 euro miesięcznie.

Za tę kwotę abonenci otrzymaliby dostęp do biblioteki "ponad 100 gier" na konsole Xbox, ale bez wszystkich dodatkowych profitów, które zawarte są w najdroższym pakiecie Ultimate, takich jak EA Play czy możliwość gry w chmurze. Istotną różnicą miałby być również brak tytułów first-party w dniu premiery. Te w najtańszym progu miałyby pojawiać się dopiero po sześciu miesiącach od debiutu na rynku.

Na ten moment są to jedynie nieoficjalne informacje, ale coś może być na rzeczy. Warto bowiem przypomnieć, że Microsoft niedawno złożył patent na wyświetlanie spersonalizowanych reklam w czasie rozgrywki. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na dalszy rozwój wydarzeń.