Renfield - jest na co czekać? Krytycy chwalą film z udziałem Nicolasa Cage'a w roli Drakuli

Renfield to film o budżecie 86 mln dolarów, za kamerą którego stoi Chris McKay (LEGO Batman: Film, The Tomorrow War ). Autorem scenariusza jest Ryan Ridley, a pomysłodawcą fabuły jest popularny twórca komiksów The Walking Dead, Robert Kirkman. Za produkcję odpowiada Universal Pictures.

Do sieci trafiło wiele nowych recenzji filmu, dzięki czemu możemy wybadać panujące nastroje i sprawdzić, za co dokładnie chwalona, a za co ganiona jest produkcja. Na ten moment ma 76% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes (25 pozytywnych i 8 negatywnych), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 6.60/10.

Krytycy w znacznej większości uwielbiają Drakulę w wykonaniu Nicolasa Cage'a i jego zabawną kreację zawierającą elementy gore. Chwalony jest ogólny klimat filmu, ale Kristen Lopez The Wrap zauważa, że produkcja jest najlepsza, gdy skupia się na tytułowym bohaterze. Liz Shannon Miller z Consequence sekunduje twierdząc, że to bardzo przyjemna komedia z odważną estetyką i ciekawym spojrzeniem wgłąb nietypowej postaci. Kim Newman z Empire Magazine dodaje, że Renfield jest świetnym horrorem z komediowym sznytem i komiksową formą, zawierając niezwykle ciekawe portrety złych facetów. Wspomina, że Cage prawdopodobnie czekał na taką rolę całe życie i wyciska z każdej minuty maksa, jednak to Hoult i Awkwafina nadają filmowi serce. Casey Chong docenia też latające kończyny i krwawe sceny oraz zaskakującą ilość akcji, która jest naprawdę świetnie zainscenizowana, co można porównać do Johna Wicka w horrorowym wydaniu.

Z negatywnych recenzji mamy między innymi spojrzenie Owena Gleibermana z Variety, który pisze, że to jest film pozbawiony tajemnicy i nie ma w sobie ani ciekawej poetyki, ani nic, co można by określić wielkim. To rozproszony skowronek pełen "pomysłów", z których żaden tak naprawdę nie wybrzmiewa. Nicholas Hoult zostaje natomiast przywołany do Hugh Granta z lat 90., ewentualnie brytyjskiej gwiazdy muzyki pop z lat 80. Natomiast Moira MacDonald z Seattle Times jest zdania, że film mimo krótkiego czasu trwania szybko traci parę, a ostatecznie nie wszystkie wątki postaci znajdują satysfakcjonujący finał.

Film opowiada o oddanym słudze Drakuli, Renfieldzie. Pomocnik zaczyna kwestionować swoją egzystencję, pracując pod okiem legendarnego krwiopijcy. Pozostawiając za sobą dawne życie, Renfield udaje się do współczesnego Nowego Orleanu i zakochuje się w policjantce z drogówki. Jednak jego plany na nowy rozdział w życiu stają pod znakiem zapytania, gdy Drakula zdaje sobie sprawę z jego nieobecności.

Renfield - premiera 14 kwietnia 2023 roku.