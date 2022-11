Resident Evil Village VR zadebiutuje na PC?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Capcom

Capcom pracuje nad przeniesieniem gry Resident Evil: Village na zupełnie nowy poziom rozgrywki. W czerwcu ogłoszono, że gra w VR będzie dostępna w nowych okularach PS VR2 w konsoli Playstation. Na tym jednak dostępność gry w rozszerzonej rzeczywistości nie musi się skończyć. Pliki gry sugerują również inne platformy wspierające rozszerzoną rzeczywistość.

Resident Evil Village VR na PC

Użytkownik LitheBeep dokopał się do plików, które wskazują na to, że wersja VR gry może w przyszłości trafić na Steama. W plikach znalazły się następujące zapisy: "OpenVR", "OculusVR" oraz "autoLaunchSteamVROnButtonPress". Sama zaś gra w serwisie SteamDB otrzymała tak "VR". Czy te dowody są wystarczającym potwierdzeniem? Czas pokaże. Może Capcom rzeczywiście kombinuje, by przekonwertować grę również do platformy PC. Na ten moment nie można być pewnym niczego.

W przypadku potwierdzenia powyższych informacji nie byłby to pierwszy przypadek, w którym dataminerzy, tj. osoby lubiące dłubać w plikach gier, ujawniają sekrety trzymane w tajemnicy przez twórców.