Return to Silent Hill z pierwszym zdjęciem. Tak wygląda nowy Piramidogłowy

fot. materiały prasowe

Return to Silent Hill to nowy film z popularnej growej franczyzy, który został oficjalnie zapowiedziany pod koniec 2022 roku. Od tego czasu niewiele słyszeliśmy o tej produkcji, której pokazy odbędą się na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes. Z tej okazji twórcy zaprezentowali pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu, które pokazuje jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników z serii należącej Konami, czyli Piramidogłowego. Jego wygląd różni się od innej wersji tego antagonisty, który pojawił się w Silent Hill: Apokalipsa z 2012 roku.

Return to Silent Hill – zdjęcie Piramidogłowego

fot. Aleksandar Letic

Return to Silent Hill – o czym jest?

Historia w Return to Silent Hill bazuje na drugiej części, uważanej przez fanów za najlepszą odsłonę serii. Film opowie o Jamesie (Jeremy Irvine), człowieku załamanym po rozstaniu z jedyną prawdziwą miłością (Hannah Emily Anderson). Kiedy tajemniczy list wzywa go z powrotem do Silent Hill w poszukiwaniu partnerki, znajduje niegdyś rozpoznawalne miasto, które zostało przekształcone przez nieznane zło. Gdy James schodzi coraz głębiej w ciemność, napotyka przerażające postacie. Zarówno znajome, jak i nowe twarze negatywnie wpływają na jego psychikę. Zaczyna kwestionować własne zdrowie psychiczne, próbując zrozumieć rzeczywistość i utrzymać się wystarczająco długo, by ocalić utraconą miłość.

Reżyserem jest Christophe Gans, który nakręcił pierwszą część Silent Hilla z 2006 roku. Gans współtworzył scenariusz wraz z Sandrą Vo-Anh i Williamem Josefem Schneiderem. Producentami projektu są Victor Hadida dla Davis Films, Molly Hassell dla Hassell Free Productions i David Wulf.

Return to Silent Hill – data premiery nie jest jeszcze znana. W Cannes film będzie szukał swojego dystrybutora na Amerykę i resztę świata.