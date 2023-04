Rezydenci skasowani. Nie będzie 7. sezonu

Disney+

Telewizja Fox oficjalnie ogłosiła skasowanie serialu Rezydenci. Zostało to ogłoszone aż trzy miesiące po wyemitowaniu 6. sezonu liczącego 13 odcinków. Teraz wychodzi, że była to ostatnia seria.

Nie jest to zaskoczenie, bo 6. sezon zaliczył 12% spadek oglądalności względem poprzedniej serii. Współczynnik w grupie docelowej 18-49 również spadł z 0,7 na 0,53. Jest on o tyle ważny, że to on determinuje jakie zyski generuje dana produkcja.

Matt Czuchry, czyli aktor grający głównę rolę, ma pozostać związany z 20th Television. Będzie w obsadzie kolejnego sezonu American Horror Story. Sugestią końca Rezydentów było też zamówienie przez stację nowego serialu medycznego pod tytułem Doc, który jest oparty na włoskim formacie.

Na decyzje o przyszłości czekają jeszcze seriale z uniwersum 911. Nie ma jednakże przecieków, jakie szanse na kontynuacje mają 9-1-1 oraz 9-1-1: Teksas.