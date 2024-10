Kolejny reżyser krytykuje MCU, filmy akcji oraz horrory. Wskazuje, czego w kinie brakuje

Marvel

Reklama

Można mówić, że szczyt popularności produkcji superbohaterskich jest za nami, przynajmniej tymczasowo, czego dowodem są wyniki finansowe większości z nich, które są nieporównywalnie mniejsze od tych z przeszłości. Rozkwitło natomiast kino akcji, które jest stałym elementem programu Hollywood. Są przeciwnicy i zwolennicy obu tych gatunków, a do tych pierwszych należy Sean Baker. To filmowiec, który zajmował się głównie niszowymi, artystycznymi produkcjami. Wyreżyserował np. Anorę, Gwiazdeczkę oraz Mandarynkę.

Kolejny reżyser krytykuje MCU, filmy akcji oraz horrory

W nowym wywiadzie dla Associated Press powiedział:

Gdzie są dojrzałe filmy dla dorosłych, które opowiadają o ludzkich historiach? Gdzie są filmy, w których nie ma eksplozji, superbohaterów albo nie opierają się na horrorze? Nie ma ich, niestety, albo jest ich bardzo niewiele. Trzeba przypomnieć widowni, że takie filmy są równie warte obejrzenia na wielkim ekranie, co letnie blockbustery. I próbujemy to robić. Próbujemy to przywrócić i sprawić, żeby kina nadal rozkwitały.

Sean Baker to kolejny reżyser, który dołącza do sporego już grona krytyków m.in. popularnego MCU.