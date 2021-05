Rick and Morty - oto tytuły odcinków 5. sezonu. Jest sporo filmowych nawiązań

screen z YouTube

Piąta odsłona serialu Rick and Morty coraz bliżej. Do tej pory fani komediowej produkcji Adult Swim mogli obejrzeć już trzy zapowiadające serię zwiastuny, w których nie brakowało szaleństw i popkulturowych parodii. Teraz do sieci trafiła lista odcinków 5. sezonu. W poniższych tytułach znajdziemy nawiązania do m.in. takich produkcji jak Amerykańskie graffiti, Zakochany bez pamięci czy Samuraj Jack. Jeden z tytułów sugeruje, jakoby jeden epizod mógł dotyczyć Święta Dziękczynienia.

Przypomnijmy, że Rick and Morty to wielokrotnie nagradzany serial, śledzący losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Rick Sanchez mieszka z rodziną swojej córki Beth i nieustannie zabiera ją, swojego zięcia Jerry’ego, wnuczkę Summer i wnuka Morty'ego na międzygalaktyczne eskapady.

Oto lista tytułów z 5. sezonu serialu Rick and Morty:

Mort Dinner Rick Andre

Mortiplicity

Rickdependence Spray

Amortycan Grickfitti

Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular

A Rickconvenient Mort

Gotron Jerrysis Rickvangelion

Rickternal Friendshine of the Spotless Mort

Forgetting Sarick Mortshall

Rickmurai Jack

Rick and Morty - premiera 5. sezonu odbędzie się 21 czerwca w USA. Polscy widzowie obejrzą nowy odcinek 22 czerwca 2021 w HBO GO.