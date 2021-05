WandaVision - Doktor Strange miał się pojawić. Potwierdzenie i zaskakujące szczegóły

fot. Marvel

W nowym numerze magazynu Rolling Stone pojawiły się oficjalne informacje o kulisach serialu WandaVision. Znajdują się tam również wypowiedzi szefa Marvel Studios, Kevina Feige, który oficjalnie potwierdza: Doktor Strange miał pojawić się w serialu! Co się więc stało, że go nie zobaczyliśmy?

Doktor Strange w WandaVision

Feige wyjawił, że Doktor Strange miał pojawić się w finale serialu. Nawet sfinalizowano kontrakt z Benedictem Cumberbatchem, więc wszystkie formalności były zamknięte. Do tego cały sezon miał podbudować fabułę do tego wydarzenia. Okazuje się bowiem, że fałszywe reklamy w świecie sitcomu Wandy Maximoff to były próby Doktora Strange'a, by przekazać jej wiadomość i przebić się do jej rzeczywistości.

Szef Marvel Studios przyznali, że bardzo późno podczas procesu realizacji zdali sobie sprawę, że Doktor Strange w WandaVision odciąga uwagę od Wandy, a tutaj to jej przemiana jest najważniejszym wątkiem. Dlatego podjęli decyzje o zmianie tego motywu w scenariuszu serialu oraz tym samym musieli też zmienić kwestię z tym związane w scenariuszu filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tak Feige tłumaczy ich motywacje do zmiany.

- Niektórzy powiedzą: fajnie by było zobaczyć Doktora Strange'a, ale to odciąga uwagę od Wandy. Nie chcieliśmy, aby koniec serialu nawiązywał do filmu w takiej postaci białego faceta mówiącego: "pokażę ci jak działa twoja moc".

Wanda i Doktor Strange pojawią się razem we wspomnianym filmie.