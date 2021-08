Rick i Morty - zwiastun finału 5. sezonu. Co zobaczymy w ostatnich odcinkach?

fot. Adult Swim

Piąty sezon serialu animowanego Rick i Morty powoli dobiega końca. Po ośmiu odcinkach twórcy zdecydowali się na chwilę przerwy i na dwa ostatnie epizody trzeba będzie poczekać nieco dłużej, bo do 5 września. Wtedy to zobaczymy godzinny finał obecnie trwającej serii. Do sieci trafił jego dłuższy zwiastun, który daje pewną sugestię odnośnie tego, czego możemy się w nim spodziewać.

W trwającym minutę wideo widzimy, jak Rick przy pomocy specjalnej tablicy losuje towarzysza, który będzie "lepszy niż Morty" i okazują się nim... dwa kruki. Narrator zadaje zaś istotne pytanie: "kim jest Rick bez Morty'ego?". Obie te rzeczy wydają się sugerować, że w finale tytułowi bohaterowie zostaną rozdzieleni, a internauci w komentarzach pod zwiastunem snują teorię na temat tego, co tak naprawdę zobaczymy na początku września.