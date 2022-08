Rick i Morty - czym jest "Wormageddon"? Tajemnicza strona odmierza czas do pewnego wydarzenia

fot. Adult Swim

Już 5 września zadebiutuje nowy, 6. sezon serialu animowanego Rick i Morty. Wygląda jednak na to, że wcześniej czeka nas jakieś ogłoszenie związane z tytułowymi bohaterami. Do sieci trafił bowiem krótki teaser z adresem strony Rickandmorty.com. Po wejściu na witrynę widzimy odliczanie, które zakończy się 19 sierpnia - to właśnie tego dnia ma rozpocząć się "Wormageddon". Na ten moment nie wiadomo jednak czym ma być to wydarzenie. Najprawdopodobniej będzie to związane z nadchodzącymi epizodami, choć nie można wykluczyć, że doczekamy się zapowiedzi zupełnie nowego projektu, na przykład komiksowej serii lub gry.

Na Adult Swim Festival pokazano również plakat, który promuje szósty sezon. Co ciekawe, widać na nim to samo jajo, które pojawiło się w powyższym teaserze. Bardzo możliwe, że odegra ono istotną rolę w przyszłych odcinkach.

https://twitter.com/swimpedia/status/1556028774659014669