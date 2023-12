Walczyło 10, a zwyciężyło 20th Studios. Chodzi o nowy thriller, który wyreżyseruje sam Ridley Scott

foto. materiały prasowe

Jak donosi portal Deadline, 20th Studios wykupiło prawa do ekranizacji opowiadania BOMB Kevina McMullina. To pełen akcji thriller z potencjałem na zbudowanie większej franczyzy. Konkurencja była zaciekła, ponieważ o tytuł walczyło jeszcze dziesięciu innych kandydatów, w tym między innymi Netflix, Sony i Apple.

Co wiemy o projekcie? Ridley Scott - filmowiec stojący za takimi produkcjami jak Obcy - 8. pasażer Nostromo, Gladiator, Łowca androidów i Napoleon - będzie reżyserem BOMB. Za scenariusz odpowiada wspomniany Kevin McMullin, który ma koncie już takie tytuły jak Odpływ i First Prize.

Głównym bohaterem BOMB jest Frankie Ippolito, który zawodowo zajmuje się negocjacjami w sprawie zakładników. Dzień przed swoim ślubem w Londynie, zostaje wezwany do nowego zadania. Chodzi o zamachowca, który stoi na do tej pory nieodkrytej bombie z II wojny światowej. To jednak nie koniec. Zamachowiec twierdzi, że Frankie jest jedyną osobą, z którą ma zamiar rozmawiać. Łączy ich wspólna przeszłość. Tak rozpoczyna się o walka o przetrwanie.

Jak twierdzi Deadline, thriller ma być utrzymany w klimacie Pieskie popołudnie and Speed.