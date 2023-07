Rise of the Ronin - nowe informacje o grze i przybliżona data premiery

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Team Ninja

Akcja Rise of the Ronin rozgrywa się pod koniec trwającego 300 lat okresu Edo (okres w historii Japonii trwający od 1603 do 1868). To produkcja z otwartym światem, w której duży nacisk został położony na walkę. Według informatora, gra od ponad pięciu lat znajduje się w fazie produkcji i wiązane są z nią spore oczekiwania. Te najprawdopodobniej zostaną jednak spełnione, ponieważ za tytułem stoi Team Ninja, a więc twórcy m.in. cenionej serii NiOh.

Według nieoficjalnych doniesień, jakie ujawnił sprawdzony informator The Snitch, nadchodzący tytuł Japończyków to mieszanka różnych tytułów, takich jak Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima oraz Dark Souls. Gra oprócz zadań fabularnych ma mieć także misje poboczne. Tutaj Team Ninja miał się wzorować na tego rodzaju misjach znanych z serii gier Ubisoftu.

Dalej mamy już tylko do czynienia z ogólnikowymi informacjami, jak różnymi poziomami trudności, trybami wydajności czy opcjami romansowania z różnymi postaciami. Wspomniano jednak także o okienku wydawniczym. Według źródła, Rise of the Ronin ma zadebiutować na rynku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na ten moment tytuł zapowiedziany jest jako gra na wyłączność PS5.