Rise of the Ronin nową grą twórców NiOh. Zwiastun prezentuje XIX-wieczną Japonię

fot. Team Ninja

Studio Team Ninja ujawniło swój nowy projekt podczas wrześniowego State of Play. To gra zatytułowana Rise of the Ronin, która będzie nastawionym na akcję RPG w otwartym świecie. Gracze przeniosą się do XIX-wiecznej Japonii u schyłku trwającego 300 lat okresu Edo. To czas, w którym kraj zmagał się z wieloma zagrożeniami ze strony zarówno opresyjnych władców, jak i śmiertelnie niebezpiecznych chorób, a także wpływami Zachodu i wojną domową. Głównym bohaterem będzie tytułowy ronin, a więc bezpański samuraj. Deweloperzy nazywają nadchodzącą grę swoim najbardziej ambitnym dziełem, ale też i największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze.

Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem oraz screenami z tej produkcji.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin - premiera w 2024 roku. Produkcja ma być dostępna na konsolową wyłączność PlayStation 5.