Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowe nazwiska w obsadzie Road House 2 od Amazona. Już nie tylko McGregor reprezentuje UFC

W obsadzie Road House 2 od Amazon MGM Studios pojawiło się wiele nowych nazwisk. Conor McGregor był reprezentantem UFC w poprzednim filmie od tej platformy. W kontynuacji pojawi się więcej twarzy znanych fanom światowego MMA.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  road house 2 
obsada Prime video
25. Road House (2024) – 63% fot. materiały prasowe
Reklama

Kontynuacja Road House powstaje - nawet nie jedna. Niedawno informowaliśmy o konflikcie Amazona z reżyserem filmu z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej, z powodu którego powstają dwie różne wersje Road House 2. Deadline zdobyło nowe informacje na temat wersji Amazon MGM Studios. Obsada kontynuacji hitu z 2024 roku powiększyła się o wiele nazwisk.

K-popowe łowczynie demonów 2 powstaną. Fani będą musieli długo poczekać

Możemy być pewni powrotu Jake'a Gyllenhaala do roli głównej. Jego głównym przeciwnikiem w filmie z 2024 roku była postać Conora McGregora, popularnego zawodnika mieszanych sztuk walki w UFC. Okazuje się, że otworzył on furtkę dla kolejnych zawodników MMA w świecie filmu. Oto nowe nazwiska w obsadzie Road House 2:

  • Rico Verhoeven,
  • Michael Chandler,
  • Michael “Venom” Page,
  • Dustin Poirier,
  • Stephen Thompson,
  • Tyron Woodley,
  • Jay Hieron (powraca do roli z poprzedniego filmu).

Poza zawodnikami UFC znalazło się też miejsce dla:

Nie wiadomo nic konkretnego o fabule, ale wedle przecieków ma być to produkcja o znacznie większej skali, ambicjach i budżecie. Road House z 2024 roku było wielkim sukcesem na platformie Amazon Prime Video.

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  road house 2 
obsada Prime video
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Road House 2
Powiązane osoby

Najnowsze

1 9. CoComelon - sezon 4 - 9,26 mln godzin
-

Popularna bajka dla dzieci w kinach! Nadchodzi Cocomelon: The Movie!

2 BllizzCon 2026
-

BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

3 V jak Vendetta
-

Kontrowersyjny i niedoceniany film komiksowy powróci do kin. Data jest nieprzypadkowa!

4 Zgiń, kochanie
-

Oto największy dżentelmen kina. Aktorka chwali sceny intymne z megagwiazdą

5 Doktor Doom - grafika wygenerowana przez AI
-
Plotka

Zaskakująca lista nowych postaci z Avengers: Doomsday. Co naprawdę ujawni zwiastun?

6 Marvel's Wolverine
-

Co dalej po Marvel’s Wolverine? Szef Marvel Games odpowiada

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV