Nowe nazwiska w obsadzie Road House 2 od Amazona. Już nie tylko McGregor reprezentuje UFC

fot. materiały prasowe

Reklama

Kontynuacja Road House powstaje - nawet nie jedna. Niedawno informowaliśmy o konflikcie Amazona z reżyserem filmu z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej, z powodu którego powstają dwie różne wersje Road House 2. Deadline zdobyło nowe informacje na temat wersji Amazon MGM Studios. Obsada kontynuacji hitu z 2024 roku powiększyła się o wiele nazwisk.

K-popowe łowczynie demonów 2 powstaną. Fani będą musieli długo poczekać

Możemy być pewni powrotu Jake'a Gyllenhaala do roli głównej. Jego głównym przeciwnikiem w filmie z 2024 roku była postać Conora McGregora, popularnego zawodnika mieszanych sztuk walki w UFC. Okazuje się, że otworzył on furtkę dla kolejnych zawodników MMA w świecie filmu. Oto nowe nazwiska w obsadzie Road House 2:

Rico Verhoeven,

Michael Chandler,

Michael “Venom” Page,

Dustin Poirier,

Stephen Thompson,

Tyron Woodley,

Jay Hieron (powraca do roli z poprzedniego filmu).

Poza zawodnikami UFC znalazło się też miejsce dla:

Nie wiadomo nic konkretnego o fabule, ale wedle przecieków ma być to produkcja o znacznie większej skali, ambicjach i budżecie. Road House z 2024 roku było wielkim sukcesem na platformie Amazon Prime Video.