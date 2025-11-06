Nowe nazwiska w obsadzie Road House 2 od Amazona. Już nie tylko McGregor reprezentuje UFC

Kontynuacja Road House powstaje - nawet nie jedna. Niedawno informowaliśmy o konflikcie Amazona z reżyserem filmu z Jakiem Gyllenhaalem w roli głównej, z powodu którego powstają dwie różne wersje Road House 2. Deadline zdobyło nowe informacje na temat wersji Amazon MGM Studios. Obsada kontynuacji hitu z 2024 roku powiększyła się o wiele nazwisk.
Możemy być pewni powrotu Jake'a Gyllenhaala do roli głównej. Jego głównym przeciwnikiem w filmie z 2024 roku była postać Conora McGregora, popularnego zawodnika mieszanych sztuk walki w UFC. Okazuje się, że otworzył on furtkę dla kolejnych zawodników MMA w świecie filmu. Oto nowe nazwiska w obsadzie Road House 2:
- Rico Verhoeven,
- Michael Chandler,
- Michael “Venom” Page,
- Dustin Poirier,
- Stephen Thompson,
- Tyron Woodley,
- Jay Hieron (powraca do roli z poprzedniego filmu).
Poza zawodnikami UFC znalazło się też miejsce dla:
- Iko Uwaisa,
- Hidetoshiego Nishijimy,
- Andrew "King Bacha" Bachelora.
Nie wiadomo nic konkretnego o fabule, ale wedle przecieków ma być to produkcja o znacznie większej skali, ambicjach i budżecie. Road House z 2024 roku było wielkim sukcesem na platformie Amazon Prime Video.
Źródło: deadline.com