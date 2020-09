Robert De Niro, John Malkovich i Colson Baker w obsadzie Wash Me in the River

fot. materiały prasowe

Robert De Niro, John Malkovich i Colson Baker znany jako muzyk Machine Gun Kelly, wystąpią razem w filmie Wash Me in the River. Dramat zostanie nakręcony przez Randalla Emmetta, dla którego będzie to drugi film fabularny w karierze. Wcześniej był producentem m.in. Irlandczyka.

Za scenariusz odpowiedzialny jest Adam Taylor Barker. Historia opowie o mężczyźnie uzależnionym od opioidów. Postanawia zemścić się na handlarzach narkotyków, którzy doprowadzili do śmierci jego ukochanej. Sprawie przygląda się dwóch policjantów. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się 9 listopada.

Źródło: BBC