Robert Downey Jr. staje w obronie Jaj w tropikach. Widownia jest zbyt przewrażliwiona?

materiały prasowe

Reklama

Jaja w tropikach to komedia akcji Bena Stillera z 2008 roku. Robert Downey Jr. zagrał metodycznego aktora, który przeszedł operację farbowania skóry na potrzeby roli w filmie wojennym. Przez ostatnie kilka lat film był ostro krytykowany za blackface oraz prześmiewcze przedstawienie osób niepełnosprawnych. Mimo to, Downey nie żałuje jednak swojego występu.

Jaja w tropikach - Downey Jr. broni filmu

Aktor opowiedział o filmie w podcaście Literally! With Rob Lowe, porównując krytykę do sytuacji sitcomu All in the Family z lat 70. Program ten nie stronił od kontrowersyjnych tematów, takich jak rasizm, seksizm czy homofobia.

- Wyświetlali na początku ostrzeżenie. Ludzie powinni sprawdzić, co to dokładnie jest, ponieważ dziś wszystko wydaje się ich urażać, a to dobre antidotum.

W informacji na początku sitcomu można przeczytać, że program czyni słabości, uprzedzenia i obawy ludzi źródłem śmiechu, ale jednocześnie pokazuje, jak bardzo są one absurdalne.

Tym samym Downey zaznaczył podobieństwo między obiema produkcjami - przedstawianie uprzedzeń, które są niewłaściwe, ale przez długi czas były zakorzenione w społeczeństwie.

Ben Stiller - Kiedyś było porozumienie z widownią, i nie mówię, że dzisiaj publiczność tego nie rozumie - chodzi mi o to, że sprawy stały się bardzo nieklarowne.wyreżyserował, obsadził i nakręcił Jaja w tropikach jako krytykę wszystkich niewłaściwych motywów, które były utrzymywane zbyt długo.

Za swoją rolę w filmie Robert Downey Jr. otrzymał nominację do Oscara.

Jaja w tropikach - gdzie oglądać?

Film dostępny na SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Amazon Prime Video.