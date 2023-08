RoboCop Returns - reżyser o skasowanym filmie. Rzeczywiście nie powstanie?

Źródło: materiały prasowe

Reżyser Neill Blomkamp udziela wywiadów promujących swój najnowszy film Gran Turismo. W rozmowie z portalem JoBlo poruszono kwestię widowiska RoboCop Returns. Niestety nie ma dobrych wieści - projekt został skasowany w momencie, gdy Amazon kupił MGM i tym samym prawa do tej franczyzy. Filmowiec nie wierzy, że jego film kiedykolwiek powstanie. Amazon szuka własnej wizji na to, co zrobić dalej z popularnymi franczyzami, do których prawa zakupili.

RoboCop Returns - jaki to miał być film?

Blomkamp wyjaśnia, że jego film miał być bezpośrednią kontynuacją oryginału, czyli hitu RoboCop z 1987 roku. Jego podejście było też dość wyjątkowe: chciał nakręcić go, starając się w pełni naśladować styl reżysera Paula Verhoevena.

- Byłby to jedyny film, który w życiu bym nakręcił, w którym zasadniczo symulowałbym reżyserski styl Paula Verhoevena. Chciałem, aby film sprawiał wrażenie, że rozgrywa się dzień później. Tak jakby Dick Jones wyleciał przez okno w poniedziałek, to historia mojego filmu rozgrywałaby się we wtorek. Dosłownie zacząłby się następnego ranka. Byłaby to bezpośrednia kontynuacja stworzona w dokładnie tym samym stylu.

Przypomnijmy, że za scenariusz odpowiadali Ed Neumeier oraz Michael Miner, czyli scenarzyści pierwszej części. Poprawki wprowadzał Justin Rhodes.

