Rodzina Addamsów - Tim Burton osadził Wednesday w serialu aktorskim

fot. Netflix

Oficjalnie ogłoszono, że Jenna Ortega zagra Wednesday Addams w serialu aktorskim Wednesday Tima Burtona. Aktorka znana jest z filmu Dzień na tak i serialu Jane the Virgin.

Serial ma opowiadać o Wednesday Addams w czasach, gdy jest studentką w akademii Nevermore. Tam chce zgłębić swoje zdolności, podczas gdy miasteczko jest terroryzowane przez masowe zabójstwa. Bohaterka będzie musiała rozwiązać tajemnicę związaną z jej rodzicami i wydarzeniami rozgrywającymi się 25 lat wcześniej. Wednesday musi oczywiście też mierzyć się z trudami nowych relacji na studiach.

Miles Millar i Al Gough są twórcami i scenarzystami. Znamy ich z seriali Tajemnice Smallville i Into the Badlands: Kraina bezprawia. Za kamerą stanie legendarny Tim Burton, dla którego będzie to pierwszy serial aktorski w karierze. Będzie on też producentem wykonawczym, ale Millar i Gough pełnią funkcję showrunnerów.

Przypomnijmy, że najsłynniejszą odtwórczynią roli Wednesday jest Christina Ricci. Aktorka grała ją w dwóch kinowych filmach z lat 90.

Sama Jenny Ortega pochwaliła się castingiem na Instagramie. Czy będzie dobrą Wednesday?