Rogers: The Musical - nowe informacje. Wrócimy do Bitwy o Nowy Jork z pierwszych Avengersów!

Fot. Marvel

Rogers: The Musical po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć w serialu Hawkeye. Później wzmianka o nim pojawiła się między innymi w Spider-Man: Bez drogi do domu. Jednak całe wydarzenie szybko przestało być jedynie powracającym żartem w MCU. Disney i Marvel Studios postanowili urzeczywistnić fikcyjny musical i wystawić go w Disneylandzie. Teraz ujawniono pierwszy szkic koncepcyjny, czas trwania spektaklu i nowe informacje na temat fabuły. Zobaczcie sami.

Rogers: The Musical - nowe szczegóły

Co wiemy o Rogers: The Musical? Spektakl nie tylko pokaże origin Kapitana Ameryki, ale także przeniesie nas w czasie znacznie dalej: na przykład do wydarzeń z Avengers: Endgame czy Bitwy o Nowy Jork z pierwszych Avengersów. Disney zdradził, że oprócz Steve'a Rogersa, Peggy Carter i Avengersów pojawi się także Nick Fury, który będzie śpiewał.

W musicalu usłyszymy Save the City z serialu Hawkeye i Star Spangled Man z filmu Kapitan Ameryka, a także pięć nowych piosenek. Spektakle będą pokazywane w Hyperion Theater w Disney California Adventure. Występ będzie trwał 30 minut.

https://twitter.com/ScottGustin/status/1645450859499618306

Peggy Carter zapowiada Rogers: The Musical

Disney wcześniej pokazał też filmik z Peggy Carter, na którym bohaterka idzie z afiszem reklamującym musical. Możecie zobaczyć go poniżej, jeśli przegapiliście nagranie wcześniej:

https://twitter.com/DisneyParks/status/1628817844002488321

Rogers: The Musical zostanie wystawiony latem 2023 roku w Disneylandzie.