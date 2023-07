Rojst Millenium - zdjęcia z nowego sezonu. Polski hit Netflixa powraca

fot. R. Pałka

Rojst Millenium to dopełnienie trylogii, czyli kontynuacja seriali Rojst oraz Rojst '97. W informacji prasowej Netflixa czytamy, że zarazem jest to jej zakończenie i będzie to ostatnia część historii. Na ekranie zobaczymy postaci, które są znane widzom z poprzednich sezonów. Nie zabraknie więc takich osób jak Anny Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miki (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski), Nadii (Agnieszka Żulewska), czy Dzidzi (Michał Pawlik).

Pojawią się nowe postacie, w które wcielą się między innymi Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Filip Pławiak, Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz.

Rojst Millenium - zdjęcia

Rojst Millenium

Rojst Millenium - opis fabuły

Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu “Centrum” dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

Nowy sezon ma liczyć 6 odcinków. Za sterami stoją Jan Holoubek i Kasper Bajon. Premiera w 2024 roku w Netflixie.