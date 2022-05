The Old Man - zwiastun. Były agent CIA ucieka przed zabójcą ze swoimi rottweilerami

Fot. zrzut ekranu zwiastuna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=LL2lhM_kDPM&t=2s/FX Networks

Opublikowano nowy zwiastun do serialu The Old Man. Produkcja opiera się na książce o tym samym tytule, którą napisał Thomas Perry. Historia skupia się na Danie Chase, który lata temu wydostał się z CIA i od tego czasu żył poza radarem. Jego spokój zostaje jednak zakłócony, gdy przybywa zabójca, by się go pozbyć. Bohater żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, będzie musiał najpierw rozprawić się z przeszłością. Jednak przed czym tak naprawdę ucieka?

Zobaczcie zapowiedź poniżej.

The Old Man - nowy zwiastun serialu

The Old Man - szczegółowe informacje

W główną rolę wcieli się Jeff Bridges. Aktor do tej pory grał w takich filmach jak The Big Lebowski i Hell or High Water. Jednak udział w The Old Man to jego debiut w serialu telewizyjnym. Aktor wcieli się w byłego agenta CIA, który ma wyjątkową słabość do rottweilerów. W obsadzie produkcji są także między innymi John Lithgow, Amy Brenneman, Faran Tahir i Alia Shawkat.

Tytuł stworzą Jonathan E. Steinberg i Robert Levine, twórcy Black Sails.

Czekacie na premierę?