Rozdzielenie, spin-off Gry o tron, Daredevil i inne seriale wstrzymane. Strajk zawiesza prace

Fot. Materiały prasowe

Trwa strajk scenarzystów, który już wpływa na seriale. Prace nad wieloma tytułami są wstrzymywane do odwołania, a to siłą rzeczy wpłynie na kolejne tytuły. Gdy poprzedni strajk trwał ponad 100 dni te 15 lat temu efektem tego było skasowanie wielu seriali. Los każdego więc może wisieć na włosku.

Strajk scenarzystów - wstrzymanie prac

Kolejne wielkie tytuły zostają wstrzymane. George R.R. Martin ogłosił, że scenarzyści zawiesi prace do odwołania nad spin-offem Gry o tron pod tytułem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Martin też dodał od siebie, że strajk na pewno nie wpłynie na prace nad 2. sezonem Rodu smoka. Jego zdaniem scenariusze przeszły całą drogę wraz z wprowadzeniem uwag i poprawek z każdego szczebla. Praca scenarzystów przy tym serialu została zakończona.

Wcześniej wstrzymano prace między innymi przy 5. sezonie Stranger Things oraz 6. sezonie Cobra Kai.

Z uwagi na działania korporacji nie zapowiada się, by strajk skończył się szybko. David Simon, twórca kultowego Prawa ulicy, który tworzy seriale dla HBO od 25 lat poinformował, że HBO zawiesiło jego umowę z telewizją na czas strajku. Inne korporacje podejmują podobne decyzje. Wygląda to na taktykę walki ze scenarzystami.

https://twitter.com/AoDespair/status/1655640124753862669