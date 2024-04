Różowe lata 90. - Mila Kunis i Ashton Kutcher nie pojawią się w 2. sezonie. Inny aktor powtórzy swoją rolę

fot. Netflix

Różowe lata 90. jest amerykańskim sitcomem komediowym dla nastolatków, który jest kontynuacją Różowych lat siedemdziesiątych. W serialu, którego akcja rozgrywa się latem 1995 roku, pojawiają się postacie i miejsca z poprzedniej produkcji. Opowiada o Lei (w tej roli Callie Haverda), która odwiedza swoich dziadków w Wisconsin i poznaje nową grupę dzieciaków, z którymi się zaprzyjaźnia.

Pierwszy sezon liczył 10 odcinków, a w 2023 roku Netflix postanowił zamówić kolejny, który będzie składać się z 16 epizodów. W nim jednak nie zobaczymy Mili Kunis i Ashtona Kutchera, którzy w pierwszej serii powtórzyli swoje role z Różowych lat siedemdziesiątych, gdzie wcielili się w Jackie Burkhart i Michaela Kelso. Aktorka potwierdziła tę informację w rozmowie z ET, gdy została zapytana czy ona i jej mąż Kutcher powrócą w Różowych latach 90.

Nie. To znaczy, zrobiliśmy swoje, a do tego wprowadzili naszego syna do serialu.

W syna, Jaya Kelso, wcielił się Mace Coronel. Podczas tej krótkiej rozmowy Kunis była na czerwonym dywanie PaleyFest w Los Angeles, gdzie promowała Family Guy wraz z Sethem Greenem. W animacji aktorzy podkładają głosy Meg i Chrisowi Griffinom. Green również występował w Różowych latach siedemdziesiątych, gdzie wcielił się w Mitcha Millera. W rozmowie z ET przyznał, że pojawi się w 2. sezonie.

Wystąpiłem już w jednym odcinku i zamierzam wrócić, aby zagrać w kolejnym.

fot. Fox Network // Seth Green w "Różowych latach siedemdziesiątych"

W obsadzie Różowych lat 90. znajdują się również Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Sam Morelos, Maxwell Acee Donovan oraz Debra Jo Rupp i Kurtwood Smith, którzy powtórzyli role z pierwszego serialu.

