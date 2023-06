Danny Masterson z serialu Różowe lata 70 winny gwałtów. Grozi mu wiele lat w więzieniu

Fot. Materiały prasowe

Danny Masterson winny. Ława przysięgłych wydała werdykt, że jest winny gwałtów na dwóch kobietach. W kwestii trzeciego zarzutu ława przysięgłych nie mogła dojść do porozumienia. Zarządzono natychmiastowy areszt Mastersona, bo uznano, że pozostawienie go na wolności do ogłoszenia wyroku mogłoby ryzykować jego ucieczką. Na razie nie wyznaczono daty ogłoszenia wyroku.

Według prokuratury aktorowi grozi do 30 lat więzienia, a nawet dożywocie. Do tej pory Danny Masterson przebywał na wolności po wpłaceniu 3 mln dolarów kaucji. Aktor został aresztowany w 2020 roku, a do gwałtów, których jest winien, doszło w 2001 i 2003 roku.

Kariera aktora zakończyła się wcześniej. W 2017 roku został zwolniony z serialu Ranch, gdy na światło dzienne wyszły oskarżenia o gwałty. Potem prokuratura wzięła sprawy w swoje ręce.