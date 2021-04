Ruchomy chaos online - kiedy premiera w VOD w Polsce? Film nie trafi do kin

fot. materiały prasowe

Ruchomy chaos to film science fiction oparty na książce pod tym samym tytułem. Jak udało nam się ustalić, nie trafi on do polskich kin, ponieważ podjęto decyzję o zmianie dystrybucji na VOD. Premiera odbędzie się 27 maja 2021 roku w platformie Cineman.pl.

Przypomnijmy, że Ruchomy Chaos został nakręcony w 2017 roku i po skończeniu zdjęć przeleżał na półce aż do marca 2021 roku. Wówczas odbyła się premiera światowa w kinach. Produkcja zebrała 21,6 milionów dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Jest to więc jedna z największych klap finansowych 2021 roku.

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Tajemniczy wirus doprowadził do śmierci niemalże wszystkich kobiet, natomiast pozostali przy życiu mężczyźni zmagają się z wpływającym na ich procesy myślowe i sposób doświadczania rzeczywistości Szumem. Zbliżającą się zagładę ludzkiego gatunku może powstrzymać jedynie Todd Hewitt, który na swojej drodze spotyka tajemniczą dziewczynę, mogącą mu pomóc w walce o przetrwanie naszej planety.

