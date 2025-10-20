Nowa adaptacja książki Harlana Cobena na pierwszych zdjęciach. Serial Run Away podbije Netflix?

fot. Netflix

Niebawem na Netflix zadebiutuje kolejny serial dramatyczny na podstawie prozy Harlana Cobena. Tym razem będzie to adaptacja książki O krok za daleko wydanej w Polsce w 2020 roku. W głównych rolach występują James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver i Alfred Enoch. Akcja produkcji po raz kolejny zostanie przeniesiona z USA do Wielkiej Brytanii.

Ośmioodcinkowy serial Run Away trafi na Netflix 1 stycznia 2026 roku. Poniżej możecie obejrzeć pierwsze zdjęcia z produckij.

Run Away - zdjęcia

Run Away - fabuła, obsada, twórcy

Serial opowiada historię Simona (Nesbitt), którego idealne życie z kochającą żoną i dziećmi rozpadło się, gdy jego najstarsza córka Paige uciekła. Odnajduje ją, bezbronną i odurzoną narkotykami, w miejskim parku. Nie jest tam sama, a kłótnia doprowadza do szokującego aktu przemocy. W rezultacie Simon ponownie traci córkę, a jej poszukiwania zaprowadzają go do niebezpiecznego podziemnego świata.

W obsadzie są również Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann i Amy Gledhill. Coben pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Danny'm Brocklehurstem, który jest też głównym scenarzystą serialu. Warto dodać, że napisał też scenariusz do wcześniejszej produkcji na podstawie powieści Cobena - Już mnie nie oszukasz.

Przypomnijmy, że wcześniejszymi serialami na podstawie prozy Cobena, które powstały dla Netflixa, są: Tęsknię za tobą, Bez pożegnania, The Stranger, Zostań przy mnie, Tylko jedno spojrzenie i Na gorącym uczynku.

