Nowa adaptacja książki Harlana Cobena na pierwszych zdjęciach. Serial Run Away podbije Netflix?
W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z serialu kryminalnego Run Away na podstawie książki pt. O krok za daleko autorstwa Harlana Cobena. Kiedy premiera?
Niebawem na Netflix zadebiutuje kolejny serial dramatyczny na podstawie prozy Harlana Cobena. Tym razem będzie to adaptacja książki O krok za daleko wydanej w Polsce w 2020 roku. W głównych rolach występują James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver i Alfred Enoch. Akcja produkcji po raz kolejny zostanie przeniesiona z USA do Wielkiej Brytanii.
Ośmioodcinkowy serial Run Away trafi na Netflix 1 stycznia 2026 roku. Poniżej możecie obejrzeć pierwsze zdjęcia z produckij.
Run Away - zdjęcia
Run Away - fabuła, obsada, twórcy
Serial opowiada historię Simona (Nesbitt), którego idealne życie z kochającą żoną i dziećmi rozpadło się, gdy jego najstarsza córka Paige uciekła. Odnajduje ją, bezbronną i odurzoną narkotykami, w miejskim parku. Nie jest tam sama, a kłótnia doprowadza do szokującego aktu przemocy. W rezultacie Simon ponownie traci córkę, a jej poszukiwania zaprowadzają go do niebezpiecznego podziemnego świata.
W obsadzie są również Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann i Amy Gledhill. Coben pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Danny'm Brocklehurstem, który jest też głównym scenarzystą serialu. Warto dodać, że napisał też scenariusz do wcześniejszej produkcji na podstawie powieści Cobena - Już mnie nie oszukasz.
Przypomnijmy, że wcześniejszymi serialami na podstawie prozy Cobena, które powstały dla Netflixa, są: Tęsknię za tobą, Bez pożegnania, The Stranger, Zostań przy mnie, Tylko jedno spojrzenie i Na gorącym uczynku.
Źródło: Deadline
