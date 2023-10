Runaways - Marvel planował stworzyć film. Niewiele brakowało

fot. Marvel

Runaways jest projektem marvelowskim z dość zawiłą historią. Prace nad nim rozpoczęto w maju 2008 roku, gdy Drew Pearce (później zatrudniony do stworzenia szkicu Iron Mana) zaczął pisać scenariusz. Ostatecznie jednak projekt odrzucono, a studio zajęło się Strażnikami Galaktyki. Lata później, Marvel Television zajęło się serialem Runaways, który miał minimalny związek z uniwersum. W książce MCU: The Reign of Marvel Studios zdradzono, jak niewiele zabrakło do zrealizowania filmu.

Runaways - Pearce o niezrealizowanym filmie Marvela

Drew Pearce ujawnił, że scenariusz do filmu był już gotowy. Zaczął jednak martwić się o przyszłość produkcji, gdy Marvel Studios skupiło znaczną uwagę na Avengersach. Później poinformowano scenarzystę telefonicznie o tym, że Runaways nie przejdzie do realizacji.

- Kryptonimem dla tego filmu było Small Faces (nazwa zespołu rockowego z lat sześćdziesiątych). Mieliśmy biuro produkcyjne z ich logo, zrobionym w stylu symbolu Runaways. Więc, to była prawdziwa rzecz. Wątpię, że ludzie to rozumieją, ale to miał być hit.

Gdyby film Runaways naprawdę został zrealizowany, MCU mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Do tej pory, bohaterowie byliby już dorośli i być może walczyliby u boku Avengersów, takich jak Kapitan Ameryka, Spider-Man czy Thor.

Teraz najpewniej Marvel Studios nie planuje wracać do Runaways, ale może jego bohaterowie pojawią się w projektach MCU. Krążą pogłoski o tym, że Nico Minoru pojawi się w Spider-Man: Freshman Year albo Agatha: Darkhold Diaries.