Rzeka Cierpień: nowa powieść o Obcych jeszcze w październiku

Rzeka Cierpień teoretycznie zamyka nową trylogię o Obcych, rozpoczętą powieściami Wyjście z Cienia i Morze Boleści. Teoretycznie, bo nie jest powiązana fabularnie z dwoma wcześniejszymi częściami.

Akcja Rzeki Cierpień uzupełnia natomiast wydarzenia znane z filmów i opowiada historię Newt, którą poznajemy w Obcym 2. Z powieści dowiemy się co odkryli koloniści i jak doszło do tragicznych wydarzeń na Acheronie.

Rzeka Cierpień ukaże się nakładem Wydawnictwa Vesper już 23 października.

Źródło: Vesper

Kiedy Ellen Ripley w końcu wraca na Ziemię, dowiaduje się, że planeta LV-426 – teraz nazwana Acheron – została skolonizowana. Ale LV-426 to miejsce, gdzie Ripley i załoga „Nostromo” znaleźli oryginalnego Ksenomorfa, maszynę do zabijania znaną jako Obcy.

Nowi mieszkańcy, chronieni przez kolonijnych marines, próbują terraformować planetę smaganą burzami. Dwoje spośród nowych mieszkańców planety, Anne i Russell Jordan, szukają bogactwa, które na Ziemi wymknęło im się z rąk. Na LV-426 Anne rodzi pierwszego noworodka w kolonii, Rebekę Jordan, zdrobniale wołaną Newt.

Podczas eksploracji planety odkryto ogromny, rozpadający się statek kosmiczny w kształcie podkowy, którym w sposób szczególny zainteresowała się korporacja Weyland-Yutani. Uważają, że może on stać się narzędziem do realizacji ich marzeń. Jednak to, co Anne i Russ znajdują na pokładzie, okazuje się być nie materią marzeń, lecz koszmarów…