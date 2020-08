Rzeźnia numer pięć - legendarna powieść doczeka się komiksu. Oto plansze

Archaia/BOOM! Studios

Już we wrześniu na amerykańskim rynku nakładem wydawnictwa BOOM! Studios ukaże się powieść graficzna Rzeźnia numer pięć, będąca adaptacją legendarnej książki Kurta Vonneguta, Rzeźnia numer pięć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią. Ta ostatnia uznawana jest za jedną z najważniejszych i najlepszych powieści zeszłego wieku; autor ukazał w niej historię Billy'ego Pilgrima, mężczyzny zdolnego do podróżowania w czasie. Czytelnik poznaje jego losy w trakcie II wojny światowej i w czasach powojennych, przenosząc się choćby do bombardowanego Drezna i zapoznając się z procesem grzebania ciał ofiar - wiele z zamieszczonych w powieści wątków ma z perspektywy twórcy charakter autobiograficzny.

Autorami wersji komiksowej są scenarzysta Ryan Q. North i rysownik Albert Monteys. Wiemy też, że pozycja ma ukazać się w ramach wielokrotnie nagradzanego imprintu Archaia. Oto plansze promocyjne:

Rzeźnia numer pięć - plansze promocyjne

Rzeźnia numer pięć zadebiutuje 9 sierpnia w amerykańskich sklepach komiksowych, natomiast 15 sierpnia na stronie internetowej wydawnictwa BOOM! (taki obrót spraw podyktowany jest chęcią pomocy firmy dla sprzedawców). Powieść graficzną będzie także można nabyć w wersji cyfrowej za pośrednictwem serwisów comiXology, iBooks, Google Play i Madefire.