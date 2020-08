Venom ma pewną słabość. By go pokonać, musicie użyć... - nie uwierzycie

Jean Carlier/ArtStation/Marvel

Venom w znakomitej większości swoich wersji przedstawiany jest jako przerażająca istota, budząca postrach wśród swoich wrogów - wie coś o tym nie tylko Spider-Man, ale i wszyscy ci, którym symbiont odrywał głowy, by później wyssać z nich mózg. Smakosz pełną gębą. Do tego stopnia, że fanom postaci może umknąć pewien znaczący szczegół z komiksów. I tak Venom miał w nich olbrzymią słabość do... czekolady.

Antybohater debiutował w świecie Marvela w maju 1984 roku. Początkowo najczęściej przedstawiano go jako złoczyńcę w tragicznym położeniu życiowym, jednak z czasem ekspozycja na tym polu ewoluowała w niespodziewanych kierunkach. W komiksach z lat 90. Venom bywał już nawet przedstawiany jako postać z pogodnym usposobieniem, niekiedy przywodząc na myśl samego Deadpoola. Kwintesencją takiego podejścia stała się opowieść Sign of the Boss.

To w niej Eddie Brock odkrył, że swój nieustanny głód krwi może zaspokoić właśnie tabliczką czekolady. Właściwie całą ich stertą; w jednej ze scen Venom przemieszcza się pomiędzy wieżowcami Nowego Jorku, zajadając się całą masą batoników i innych wyrobów cukierniczych, jednocześnie podśpiewując piosenkę "Venom Man" (będącą w rzeczywistości przeróbką kultowego motywu muzycznego Spider-Mana).

Sign of the Boss - plansze

Z zamiłowania symbionta do czekolady twórcy korzystali przez całe lata 90. i na początku XXI wieku. Dopiero później Venom przeszedł jeszcze inną ewolucję swojej postaci - czytelnicy znów zaczęli dostrzegać w nim skomplikowanego i wiecznie łaknącego krwi antybohatera.