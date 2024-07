fot. Universal Pictures // Ghost House Pictures

Serwis Deadline podał, że reżyserem thrillera grozy pt. Send Help został Sam Raimi. Film ma powstać dla 20th Century Studios.

Akcja Send Help ma rozgrywać się na wyspie, a fabuła skupi się na dwóch głównych bohaterach. Mówi się, że historia będzie czymś pomiędzy adaptacją powieści Misery od Stephena Kinga, a Cast Away - poza światem w reżyserii Roberta Zemeckisa. Należy dodać, że projekt jeszcze nie dostał zielonego światła od studia. Natomiast planuje się, że obraz trafi do kin.

Film jest oparty na oryginalnym scenariuszu Damiana Shannona i Marka Swifta. Ten duet odpowiada za historie w horrorach Piątek 13. (2009), Freddy kontra Jason i komedii Baywatch: Słoneczny patrol. Producentami nowego projektu są Sam Raimi oraz Zainab Azizi z ramienia Raimi Productions.

Ostatnim filmem, który wyreżyserował Raimi jest Doktor Strange w multiwersum obłędu z 2022 roku. Słynny filmowiec w ostatnim czasie zajmował się produkcją takich filmów, jak 65, Boy Kills World czy Martwe zło: Przebudzenie. W planach ma wyreżyserowanie The Kingkiller Chronicle, który jest w fazie przedprodukcyjnej oraz projektu World War 3, który jest dopiero rozwijany.