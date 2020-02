Samsung Galaxy S20 - przedpremierowe plotki na temat nowej linii Samsunga

W dobie wszechobecnego internetu ciężko utrzymać w tajemnicy informacje o nowym sprzęcie. Informacje, które miały trafić do opinii publicznej po konferencji Galaxy Unpacked 2020, pojawiły się na witrynie LetsGoDigital na kilka godzin premierą linii Galaxy S20. Potwierdzają plotki, które od wielu tygodniu krążyły po sieci: w tym roku na rynku zadebiutują trzy główne modele z linii Galaxy S: Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra.

Jak można było się tego spodziewać, Samsung projektując linię S20 postawił przede wszystkim na ulepszenie możliwości fotograficznych nowych telefonu, gdyż to one najczęściej decydują o tym, po jaki sprzęt sięgnie konsument. W erze debiutujących telewizorów 8K nie mogło zatem zabraknąć funkcji kręcenia filmów w tej rozdzielczości. Samsung porozumiał się z YouTubem na temat bezpośredniego publikowania materiałów 8K z poziomu oprogramowania nowych smartfonów. O płynność nagrań 8K zadba z kolei funkcja Super Steady, analizująca i stabilizująca nagrania przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji.

Ponadto najwyższy model, Galaxy S20 Ultra, będzie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 102 MP, która umożliwi zrobienie niezwykle ostrych i dobrze nasyconych zdjęć. Samsung wprowadzi także funkcję Single Take, dzięki której nie będziemy musieli wybierać najlepszego obiektywu do danego ujęcia: telefon zrobi zdjęcia wszystkimi obiektywami jednocześnie, a następnie zaprezentuje nam, które według niego wyszło najlepiej. W nowych sprzętach zagości również funkcja pozwalająca korzystać z bezstratnego zoomu hybrydowego (3-krotnego w modelach S20 i S20+ oraz 10-krotnego w S20 Ultra). Do dyspozycji otrzymamy też zoom cyfrowy wspierany sztuczną inteligencją, który w podstawowych modela zapewni 10-krotne powiększenie, a w modelu Ultra aż 100-krotne.

Drugą branżą, na którą w tym roku w największym stopniu postawi Samsung, będzie gaming. Każdy z telefonów z linii Galaxy S20 będzie dostępny w wersji 5G, nowy moduł łączności bezprzewodowej usprawni nie tylko streamowanie filmów przez internet, lecz także korzystanie z chmurowych usług gamingowych. Już w podstawowym modelu Galaxy S20 znajdziemy ekran 120Hz przystosowany do współpracy z najbardziej wymagającymi grami. A w porozumieniu z firmą AKG opracowano nową funkcję audio, która ma sprawić, że gry mobilne będą brzmiały lepiej niż dotychczas. Nie zabraknie oczywiście wydajnego procesora nowej generacji.

Korporacja nawiązała również współpracę ze Spotify, dzięki której w ramach funkcji Bixby Routines będziemy mogli dopasować rodzaj muzyki do naszej aktywności. Zaprojektowano także nowe słuchawki dokanałowe Samsung Galaxy Buds+, które mają wytrzymać do 11 godzin pracy na baterii, a pudełko ładujące wyposażono w baterię zwiększającą ich żywotność o kolejne 11 godzin. Nowy model słuchawek będzie też kompatybilny z urządzeniami pracującymi na iOS-ie.

Telefony mają trafić na rynek 13 marca i pojawią się w kilku wersjach kolorystycznych, Galaxy Buds+ trafią do sprzedaży 12 lutego. Według przecieków holenderscy klienci, którzy złożą zamówienia przedpremierowe na telefon, otrzymają wspomniane słuchawki za darmo. Nie wiadomo, czy przedsprzedaż w Polsce będzie prowadzona na podobnych warunkach.

Sugerowane ceny smartfonów Samsung Galaxy S20:

Galaxy S20 (128 GB, LTE) – 899 €

Galaxy S20 (128 GB, 5G) – 999 €

Galaxy S20 + (128 GB, 5G) – 1099 €

Galaxy S20 Ultra (128 GB, 5G) – 1349 €

Galaxy S20 Ultra (512 GB, 5G) – 1549 €

Galaxy Buds+ – 169 €