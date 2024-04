Samsung nagradza zakupy w swoim sklepie

fot. Samsung

Reklama

Oprócz możliwości zyskania zwrotu części wartości zakupów w punktach Samsung Rewards, na uczestników programu czekają teraz dodatkowe benefity, takie jak:

Bezpłatna dostawa na całe portfolio produktów

Darmowy zwrot w przypadku urządzeń mobilnych

Atrakcyjne finansowanie nawet do 20 rat 0%

W nowej odsłonie programu Samsung Rewards zależnie od wartości zakupów realizowanych na samsung.pl uczestnicy mogą uzyskać jeden z trzech poziomów członkostwa:

Blue (tuż po rejestracji)

Gold (po wydaniu 10 000 zł)

Platinum (po wydaniu 15 000 zł)

fot. Samsung

Im wyższy poziom, tym wyższa wartość dodatkowych benefitów przysługujących kupującym. Zarejestrowani w programie mogą liczyć na:

Zniżki przy zakupie dodatkowej pogwarancyjnej ochrony serwisowej

Bonusowe zniżki do wykorzystania w Programie OdZysk

Bezpłatną usługę instalację sprzętu RTV i AGD (poziomy Gold i Platinum)

W nowej odsłonie programu Samsung Rewards zmianie uległ również poziom zwrotu – odzyskać można od 1 do 3% wartości zamówienia w punktach Samsung Rewards, do wymiany na zniżki na kolejne zakupy (dotychczas był to 1%).

Na członków programu Samsung Rewards czekają również dodatkowe korzyści:

Rotacyjne oferty specjalne

Możliwość pozyskiwania dodatkowych punktów Rewards w ramach wybranych promocji

Dowiedz się więcej na stronie https://www.samsung.com/pl/rewards/