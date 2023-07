Samsung uruchamia Portal Gier na stronie Samsung.com

fot. Samsung

Portal Gier to sklep internetowy dla graczy, służący istotnemu ułatwieniu wyszukiwania i kupowania produktów takich, jak smartfony, telewizory, monitory do gier i wysokowydajne dyski SSD. W tym samym miejscu pojawią się różnorodne treści związane z grami, dostosowane do preferencji i doświadczeń użytkowników.

W 2021 roku wiodąca globalna firma Accenture świadcząca usługi profesjonalne, opublikowała badanie dotyczące rynku gier. Wykazało ono, że połowa populacji graczy to gracze wieloplatformowi, używający więcej niż jednego urządzenia do grania, poświęcający tygodniowo średnio 16 godzin na granie, 8 godzin na oglądanie filmów związanych z grami i 6 godzin na aktywność w społecznościach graczy.

fot. Samsung

Odpowiadając na te trendy, firma Samsung zaprojektowała Portal Gier, by udostępnić w jednym miejscu imponującą różnorodność treści, takich jak informacje o produktach do gier, krajowe i międzynarodowe recenzje ekspertów, korzyści i oferty zakupu produktów, pomysły na wykorzystanie produktów oraz wiadomości związane z grami.

– Gry stały się ważną częścią stylu życia konsumentów, a nie tylko rozrywki, szczególnie dla Millenialsów i Pokolenia Z. Wdrożymy różne inicjatywy, by zapewnić klientom doskonałe wrażenia z gry, od zakupu aż do użytkowania, dzięki środowisku, w którym zakup urządzeń związanych z grami będzie przyjemny i łatwy.

– powiedziała Evelyn Kim, Wiceprezes Wydziału D2C Center spółki Samsung Electronics.

Warte uwagi produkty, które będą dostępne na portalu, to: smartfon Galaxy S23 Ultra zoptymalizowany dla gier mobilnych, dzięki wysokowydajnej platformie mobilnej Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy i akumulatorowi o pojemności 5.000 mAh; telewizory Neo QLED pozwalające użytkownikom cieszyć się graniem w chmurowym centrum gier Samsung Gaming Hub bez oddzielnej konsoli; monitor Odyssey OLED G9 zapewniający niezrównane wrażenia w grach, dzięki 49-calowemu zakrzywionemu ekranowi OLED. Kolejną imponującą ofertą jest dysk SSD 990 PRO, o prędkościach sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszących odpowiednio 7,450 i 6,900 MB/s, dzięki któremu wczytywanie gier dla PlayStation i DirectStorage PC jest o wiele szybsze.

fot. Samsung

Szczególnie atrakcyjna jest oferta telewizorów dla graczy takich jak QN91B czy QN92C, które charakteryzują się niskim input lagiem. Testy telewizorów Samsung pokazują, że przy właściwych ustawieniach opóźnienia wynoszą nawet mniej niż 10 ms, czyli mniej niż setna część sekundy. Oferują Automatyczny Tryb Gry, Zaawansowany Upłynniacz Ruchu czy Korektor Czerni i Ultra Szeroki Obraz w Grach. Warto też zwrócić uwagę na telewizory Samsung z ekranami o przekątnej 50 i 43 cale Neo QLED 4K QN92C i QN91B. Zadowolą graczy, dzięki częstotliwości odświeżania ekranu do 144 Hz i wykorzystaniu technologii Quantum Mini LED pozwalającej na precyzyjną kontrolę podświetlenia. Do tego 14-bitowa luminacja zapewnia bardzo dobrą widoczność detali zarówno w jasnych jak i ciemnych scenach. W przypadku większych przekątnych 55”-75” mamy w modelach Neo QLED odświeżanie 120 Hz i 4 porty HDMI 2.1.

fot. Samsung

Branża gier jest jednym z niewielu sektorów, który wciąż się rozwija. Biorąc pod uwagę ten trend, firma Samsung prowadzi różne działania mające na celu wzmocnienie jej pozycji jako lidera w branży, w tym zwiększenie konkurencyjności produktów i usług związanych z grami. Otwarcie Portalu Gier jest kluczowym krokiem w tym kierunku, torującym drogę do dalszego wzrostu.

fot. Samsung