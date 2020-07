San Diego Comic-Con 2020 - wersja wirtualna bez największych filmów i seriali

Źródło: FanFest.com

Do sieci trafiają kolejne informacje o ramówce [email protected] 2020. Wiemy już na pewno, że paneli nie będą mieć Marvel Studios, Warner Bros. oraz Lucasfilm. Oznacza to brak promocji produkcji z Gwiezdnych Wojen, MCU i DCEU.

Organizatorzy tłumaczą, że wielkie superprodukcje kinowe i telewizyjne nie są u nich promowane, ponieważ nikt nie wie, kiedy widzowie będą mogli je obejrzeć w normalnych warunkach.

David Glanzer, CCO firmy organizującej Comic-Con twierdzi, że przyszłość najpopularniejszej imprezy popkulturowej jest niepewna. Nie wiadomo, kiedy kwestia koronawirusa minie i nie jest wykluczone, że [email protected] to nowy standard.

Amazon

Tak jak informowaliśmy jedynie kilka seriali ma panele, więc wielkich newsów z imprezy raczej nie będzie. Najważniejsze tytuły to hity Star Treka, The Walking Dead oraz The Boys.

Impreza odbędzie się w dniach 22-26 lipca 2020 roku.