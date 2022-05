Sandman - nowe zdjęcia. Morfeusz z krukiem i niesamowity kostium Lucyfera

Netflix

Sandman to nadchodząca adaptacja kultowej serii komiksów o tym samym tytule, której twórcą jest sam Neil Gaiman - znany z takich książek jak Koralina i Dobry Omen. Zostały opublikowane nowe ujęcia z serialu, na których widać głównego bohatera Morfeusza, a także postać znaną jako Lucyfer. Są na początku poniższej galerii.

Jeśli przegapiliście poprzednie zdjęcia z planu, to dobra szansa na to, by je nadrobić.

Sandman - zdjęcia z planu [GALERIA]

W Morfeusza wcieli się Tom Sturridge. Bohater powraca do swojego królestwa snów po tym, jak został uwięziony przez śmiertelników. Nowe ujęcie z planu pokazuje go razem z krukiem Matthew.

Pierwsza dwa slajdy to nowe zdjęcia - a reszta to te, które zostały opublikowane już wcześniej.

Sandman

Sandman - Lucyfer na zapowiedzi Geeked Week

Lucyfera zagra za to Gwendoline Christie. Na nowym zdjęciu, które jest pokazane jako drugie w powyższej galerii, wreszcie możemy przyjrzeć się bliżej jej kostiumowi. Za to na nowej zapowiedzi Geeked Week w 1:40 minucie widać wielkie wejście aktorki jako władcy piekieł.

Jeśli serial pozostanie wierny oryginałowi, prawdopodobnie nie zobaczymy jej za wiele na ekranie - jednak ten fragment z Lucyferem wygląda naprawdę dobrze.

Czekacie na premierę Sandmana? Lubicie twórczość Neila Gaimana? Dajcie znać w komentarzu.