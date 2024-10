Scarlett Johansson twarzą... oszustw internetowych. Hakerzy wykorzystują AI

fot. materiały prasowe

Sztuczna inteligencja to temat, który nieustannie wywołuje dyskusje na temat swojej pożyteczności i potencjalnych zagrożeń. Z tego powodu zorganizowano zeszłoroczne strajki aktorów i scenarzystów, którzy byli zmartwieni przyszłością swojego rzemiosła. Wysoce rozwinięta sztuczna inteligencja i tzw. generatywne AI w rękach osób o wątpliwej moralności, to potężna i niebezpieczna broń, szczególnie w sieci internetowej. Aktorzy obawiali się o to, że ich wizerunek może być wykorzystywany bez ich zgody w niewłaściwych celach i po części dzieje się to już teraz.

Hollywood Reporter informuje o badaniu przeprowadzonym przez firmę, która zajmuje się bezpieczeństwem w sieci, czyli McAfee. Wyłoniona lista wskazuje nazwiska celebrytów i celebrytek, których wyszukiwane nazwiska często są powiązane z różnego rodzaju oszustwami. Firma ostrzega, że w ostatnim czasie zaczęto nawet stosować przeróbki wideo z użyciem AI, w których to słynne aktorki i aktorzy zachęcają fanów do dzielenia się swoimi prywatnymi danymi, np. kontem bankowym. Pomaga to też w instalowaniu złośliwego oprogramowania, co bardzo pomaga hakerom w pozyskiwaniu danych i korzyści, również majątkowych.

Scarlett Johansson twarzą... oszustw internetowych

Kto w tym roku stał się twarzą oszustw internetowych? Pełna lista znajduje się poniżej:

Scarlett Johansson; Kylie Jenner; Taylor Swift; Anya-Taylor Joy; Tom Hanks; Sabrina Carpenter; Sydney Sweeney; Blake Lively; Johnny Depp; Addison Rae.