Scenarzyści Andora z większą liczbą projektów w Gwiezdnych Wojnach? Tego chce Lucasfilm

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney+

Reklama

Franczyza Star Wars znowu przeżywa trudne chwile, ponieważ na serial Gwiezdne Wojny: Akolita spadła ogromna fala krytyki ze strony fanów. Narzekają na słaby scenariusz, kiepską realizację oraz forsowanie na siłę różnych motywów, a część z nich ma niestety charakter rasistowski i mizoginistyczny. Fani domagają się jakości, którą można odnaleźć w produkcjach takich, jak Gwiezdne Wojny: Andor czy Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, do których scenariusz napisał Tony Gilroy.

Według scoopera o pseudonimie MyTimeToShineHello Lucasfilm szuka rozwiązań do sytuacji, w której ponownie serial ze świata Gwiezdny Wojen nie cieszy się popularnością wśród fanów. Dlatego przyszłe projekty ma powierzyć dwóm doświadczonym filmowcom. We wpisie możemy przeczytać:

Lucasfilm chce, aby Tony Gilroy i Beau Willimon pracowali dla nich nad większą liczbą projektów z serii Gwiezdne wojny po zakończeniu prac nad Andorem.

ROZWIŃ ▼

Przypomnijmy, że Gilroy jest twórcą Andora oraz scenarzystą Tożsamość Bourne'a i kolejnych części, a także reżyserem Dziedzictwo Bourne'a. Z kolei Willimon napisał scenariusz do trzech odcinków 2. sezonu Andor, był twórcą i scenarzystą House of Cards, napisał scenariusz adaptowany do filmu Idy marcowe. Jest producentem 2. sezonu serialu Rozdzielenie. Obecnie pracuje wraz z Jamesem Mangoldem i Johnem Ostranderem nad scenariuszem do filmu Star Wars: Dawn of the Jedi.

Disney+