Serial science fiction Mroczna materia z 2. sezonem. Pierwsze informacje

Platforma streamingowa nieoczekiwanie ogłosiła, że powstanie drugi sezon serialu science fiction Mroczna materia. Nikt nie spodziewał się drugiej serii, ponieważ pierwszy sezon był oparty na książce i opowiedział historię, która w niej była zawarta. Autor powieści i zarazem twórca, scenarzysta i showrunner serialu musi więc wymyślić kontynuację opowieści o tych bohaterach.

Mroczna materia z 2. sezonem

Widzowie oglądający serial wiedzą jednak, że na sam koniec finałowego odcinka można było dostrzec lekko otwartą furtkę na możliwy sequel. Najwyraźniej więc zobaczymy, co dalej będzie działo się z postaciami granymi przez Jennifer Connelly i Joela Edgertona, którzy przenieśli się do innej, alternatywnej rzeczywistości równoległej. Blake Crouch jednak w wywiadach mówił, że nie chciał pokazywać definitywnego zakończenia, tak jak to zrobił w książce, aby widzowie sami mogli sobie resztę dopowiedzieć.

Tak teraz twórca mówi o drugim sezonie:

- Podczas pisania i kręcenia pierwszego sezonu, odkryliśmy, że jest tu więcej historii do opowiedzenia. Tak naprawdę pokazaliśmy czubek góry lodowej walki tych postaci o przetrwanie, gdy szukają domu podróżują po różnych rzeczywistościach.

Producenci i twórca dodają, że drugi sezon głębiej wejdzie w motyw multiwersum, więc najwyraźniej mogą mocnej skupić się na odkrywaniu alternatywnych rzeczywistości.